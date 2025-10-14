Marlene Favela

Marlene Favela celebra el cumpleaños de su hija con íntimo festejo: Bella ya tiene 6 años y está enorme

La pequeña tuvo una celebración muy diferente a la de años atrás. Bella es fruto del matrimonio que Marlene Favela sostuvo por tres años con el libanés George Seely.

Elizabeth González
Por:Elizabeth González
Video Marlene Favela confiesa si quiere ser de nuevo mamá ahora que estrena nuevo galán

Marlene Favela celebró el cumpleaños de su hija Bella con un íntimo festejo. La actriz sorprendió a la pequeña con una fiesta, en donde la vistió con un atuendo de princesa de Disney, muy parecido al de ‘La Cenicienta’.

A través de la cuenta de Instagram de la menor s e compartieron algunas fotografías del íntimo festejo, donde a Bella se le puede ver rodeada de amigos y familiares.

Incluso, hay una imagen en la que se le puede ver a la actriz muy contenta mientras que su hija está a punto de apagar las velas de su pastel, aparentemente de chocolate y con algunos ratones.

“¡¡¡Ya tengo 6!!! Happy birthday to me. Gracias Diosito por tantas bendiciones y tantos pastelitos y demasiados regalos”, escribió este 13 de octubre.

Así celebró Marlene Favela el cumpleaños de su hija Bella.
Así celebró Marlene Favela el cumpleaños de su hija Bella.
Imagen Marlene Favela / Instagram


Estas imágenes también fueron replicadas en la cuenta de Instagram de Marlene Favela, quien como cada año organizó una reunión especial para conmemorar el cumpleaños de Bella.

Así ha crecido Bella, la hija de Marlene Favela

Marlene Favela y el empresario libanés de nacionalidad australiana, George Seely, se convirtieron en padres el 12 de octubre de 2019 con el nacimiento de Bella.

Con tan solo 4 meses, la pequeña debutó como protagonista de una portada de revista, mientras que en su primer año de vida, como empresaria. ‘Bella’s Dolls’ es el nombre de su línea de muñecas.

Desde que Bella llegó al mundo, la actriz ha celebrado año con año el cumpleaños de su hija. Aunque en años anteriores la ha sorprendido con fiestas temáticas, este 2025 pareciera que optó por una celebración más íntima y familiar.

