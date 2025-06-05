Marlene Favela habla del derrame cerebral que sufrió: confundió los síntomas con una alergia

Video Marlene Favela revela si corre el riesgo de sufrir un nuevo derrame cerebral tras el que ya tuvo

Marlene Favela sufrió un derrame cerebral hace 13 años. La actriz se encontraba en medio de un viaje cuando experimentó los primeros malestares, que confundió con los síntomas de una alergia.

La estrella de telenovelas contó en el show de ‘Netas Divinas, de la cadena Unicable, que se encontraba en Miami cuando sintió una extraña opresión en la frente, que confundió a su alergia al aire acondicionado.

PUBLICIDAD

“Llegué de mi vuelo a Miami y sentí presión aquí (en la frente), pero como soy alérgica a los aires acondicionados dije, ya me dio la alegría a todo lo que da. Llegué, todavía corrí un rato, una hora, me bajé de la caminadora, me fui a acostar y empecé a sentir que las piernas y las manos me empezaron a hormiguear”, dijo en la emisión transmitida el 5 de junio.

Marlene Favela aseguró que en otro momento de su vida se “hubiera tomado un antihistamínico o una aspirina”. Sin embargo, señaló que algo dentro de ella le dijo que era importante que la revisara un médico.

“Dije: ‘algo no está bien en mi cuerpo’ y me fui directo a emergencias”, aseguró.

La intérprete de 48 años compartió que, aunque la situación sí se tornó grave e incluso, puso en peligro su vida, todo quedó en una lección de vida. Incluso, compartió l o que cree que pudo haber propiciado el derrame cerebral.

“Estaba viajando cuando me da el derrame, afortunadamente no me pasó nada, sí fue grave, sí me abrieron, sí tuve una cirugía (en la cabeza)”, expresó.

“Para mí fue una reacción. Llevaba desde que me acuerdo, trabaje y trabaje, nunca me puse a pensar lo que me estaba perdiendo, por querer absorber todo, telenovelas, obras de teatro, lo quería todo y cuando llegó eso dije: '¡Órale!'", sentenció.

Estuvo en terapia intensiva

En 2021, Marlene Favela contó a la periodista Mara Patricia Castañeda que estuvo tres semanas en terapia intensiva porque los médicos de una clínica en Miami Beach le identificaron “algo en el cerebro”.

PUBLICIDAD

"Esa noche entran por la arteria principal hasta el cerebro, embolizan la vena que estaba sangrando y dicen ‘hay que tenerla en observación cuatro días para ver si el cuerpo la absorbe’”.

Contrario a lo que esperaban los médicos, el sangrado no fue absorbido por su cuerpo, por lo que la actriz permaneció en observación en terapia intensiva y, posteriormente, fue intervenida “a cerebro abierto”.

"Yo tenía una arteria que estaba haciendo presión con una vena y eso provocó el sangrado. ¿Qué lo provocó? No sabemos, pudo haber sido cualquier cosa. Me pude haber muerto sin darme cuenta que tenía eso”.