Marlene Favela

Marlene Favela habla del derrame cerebral que sufrió: confundió los síntomas con una alergia

La actriz dio detalles de la crisis de salud que sufrió y que puso en riesgo su vida en 2012. “Estaba viajando cuando me da el derrame”, dijo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Marlene Favela revela si corre el riesgo de sufrir un nuevo derrame cerebral tras el que ya tuvo 

Marlene Favela sufrió un derrame cerebral hace 13 años. La actriz se encontraba en medio de un viaje cuando experimentó los primeros malestares, que confundió con los síntomas de una alergia.

La estrella de telenovelas contó en el show de ‘Netas Divinas, de la cadena Unicable, que se encontraba en Miami cuando sintió una extraña opresión en la frente, que confundió a su alergia al aire acondicionado.

PUBLICIDAD

“Llegué de mi vuelo a Miami y sentí presión aquí (en la frente), pero como soy alérgica a los aires acondicionados dije, ya me dio la alegría a todo lo que da. Llegué, todavía corrí un rato, una hora, me bajé de la caminadora, me fui a acostar y empecé a sentir que las piernas y las manos me empezaron a hormiguear”, dijo en la emisión transmitida el 5 de junio.

Marlene Favela aseguró que en otro momento de su vida se “hubiera tomado un antihistamínico o una aspirina”. Sin embargo, señaló que algo dentro de ella le dijo que era importante que la revisara un médico.

Más sobre Marlene Favela

Marlene Favela confiesa por qué no podría tener más hijos (Bella tendría que ver con su decisión)
2 mins

Marlene Favela confiesa por qué no podría tener más hijos (Bella tendría que ver con su decisión)

Univision Famosos
Marlene Favela confiesa si quiere ser de nuevo mamá ahora que estrena nuevo galán
0:56

Marlene Favela confiesa si quiere ser de nuevo mamá ahora que estrena nuevo galán

Univision Famosos
Muere actor de Gata Salvaje: apareció conectado a un concentrador de oxígeno antes de fallecer
1:00

Muere actor de Gata Salvaje: apareció conectado a un concentrador de oxígeno antes de fallecer

Univision Famosos
Muere querido actor de Gata Salvaje: esto se sabe sobre su fallecimiento
1 mins

Muere querido actor de Gata Salvaje: esto se sabe sobre su fallecimiento

Univision Famosos
Marlene Favela ya tiene galán a 5 años de su divorcio: ¿es empresario como su ex?
0:44

Marlene Favela ya tiene galán a 5 años de su divorcio: ¿es empresario como su ex?

Univision Famosos
Marlene Favela dice si besa a su hija en la boca como lo hacen otros padres y la razón
0:52

Marlene Favela dice si besa a su hija en la boca como lo hacen otros padres y la razón

Univision Famosos
Marlene Favela revela si corre el riesgo de sufrir un nuevo derrame cerebral tras el que ya tuvo 
1:12

Marlene Favela revela si corre el riesgo de sufrir un nuevo derrame cerebral tras el que ya tuvo 

Univision Famosos
Exesposo de Marlene Favela dedica tierno mensaje a su hija y pide que le dé un "beso" a la actriz
2 mins

Exesposo de Marlene Favela dedica tierno mensaje a su hija y pide que le dé un "beso" a la actriz

Univision Famosos
Marlene Favela es una 'mamá canguro
3:01

Marlene Favela es una 'mamá canguro

Univision Famosos
Marlene Favela transforma su casa en villa navideña, pero su hija roba miradas por este detalle
2 mins

Marlene Favela transforma su casa en villa navideña, pero su hija roba miradas por este detalle

Univision Famosos

“Dije: ‘algo no está bien en mi cuerpo’ y me fui directo a emergencias”, aseguró.

La intérprete de 48 años compartió que, aunque la situación sí se tornó grave e incluso, puso en peligro su vida, todo quedó en una lección de vida. Incluso, compartió l o que cree que pudo haber propiciado el derrame cerebral.

“Estaba viajando cuando me da el derrame, afortunadamente no me pasó nada, sí fue grave, sí me abrieron, sí tuve una cirugía (en la cabeza)”, expresó.

“Para mí fue una reacción. Llevaba desde que me acuerdo, trabaje y trabaje, nunca me puse a pensar lo que me estaba perdiendo, por querer absorber todo, telenovelas, obras de teatro, lo quería todo y cuando llegó eso dije: '¡Órale!'", sentenció.

Estuvo en terapia intensiva

En 2021, Marlene Favela contó a la periodista Mara Patricia Castañeda que estuvo tres semanas en terapia intensiva porque los médicos de una clínica en Miami Beach le identificaron “algo en el cerebro”.

PUBLICIDAD

"Esa noche entran por la arteria principal hasta el cerebro, embolizan la vena que estaba sangrando y dicen ‘hay que tenerla en observación cuatro días para ver si el cuerpo la absorbe’”.

Contrario a lo que esperaban los médicos, el sangrado no fue absorbido por su cuerpo, por lo que la actriz permaneció en observación en terapia intensiva y, posteriormente, fue intervenida “a cerebro abierto”.

"Yo tenía una arteria que estaba haciendo presión con una vena y eso provocó el sangrado. ¿Qué lo provocó? No sabemos, pudo haber sido cualquier cosa. Me pude haber muerto sin darme cuenta que tenía eso”.

En abril de 2025, Marlene Favela aseguró a la prensa mexicana que estaba bien de salud y que no corría riesgo de sufrir un nuevo derrame cerebral.

Relacionados:
Marlene FavelaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD