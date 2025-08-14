Marlene Favela confiesa por qué no podría tener más hijos (Bella tendría que ver con su decisión)

Marlene Favela confesó por qué no podría tener más hijos ahora que encontró nuevamente el amor y su hija Bella está a punto de celebrar su cumpleaños 6.

En entrevista con el programa ‘Gente Regia’, la actriz reconoció que si bien es una “mamá muy feliz” y que este rol es el que más ha “disfrutado” en la vida, entre sus planes ya no existe la posibilidad de convertirse en madre nuevamente.

“Yo ya cerré la fábrica… Esas son cosas de Dios, esas cosas no se planean… tiempo al tiempo, no hay que apresurarse a nada, hay que disfrutar, vivir, conocer y disfrutar cada etapa de la vida. En eso sí como que me he dado el tiempo, paso a pasito, no llevo prisa”, declaró este 13 de agosto.

Marlene Favela subrayó que si bien entre sus planes ya no está ser madre nuevamente, su hija tampoco estaría de acuerdo con la noticia de agrandar la familia.

“Nombre, ya tiene tres hermanitos…", dijo sobre los otros hijos de su ex, George Seely. "No, ya… yo creo que ella no quiere compartir a su mamá con nadie porque ella está feliz así como está”, sentenció.

El próximo 12 de octubre, la hija de Marlene Favela cumplirá 6 años. Imagen Marlene Favela / Instagram

Marlene Favela deja la soltería

A principios de julio, Marlene Favela confesó al programa Hoy que había dejado la soltería atrás, pues luego de casi seis años por fin se había dado una nueva oportunidad en el amor.

“Ya no estoy soltera. Lo que pasa es que no vas por la vida presentándoselo a nadie, pero no, no estoy sola. Mientras uno siga respirando y viviendo hay que enamorarse, hay que equivocarse, hay que intentar porque de eso se trata la vida, venimos a ser felices”, expresó sin revelar la identidad de su enamorado.

“No se dedica a lo mismo que yo me dedico, entonces no creo (que lo exponga). Si por ahí me ven, pues ya saben”, concluyó.