Marlene Favela

Marlene Favela, de ¿Quién es la Máscara?, revela la reacción de su hija Bella al verla disfrazada

La actriz compartió lo que sucedió cuando su pequeña de seis años la vio vestida como ‘Bebeeeee’, su personaje para el popular programa.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Marlene Favela confiesa si quiere ser de nuevo mamá ahora que estrena nuevo galán

Marlene Favela compartió cuál fue la reacción que tuvo su hija, Bella, al verla disfrazada como ‘Bebeeeee’, el personaje que encarnó en la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara?

La famosa actriz se convirtió en la segunda eliminada del popular programa la noche de este 19 de octubre, por lo que ya compartió sus primeras declaraciones.

Marlene Favela revela cómo reaccionó su hija al verla como Bebeeeee

La mañana de este lunes, Marlene Favela acudió como invitada a Hoy, donde se sinceró acerca de su participación en ¿Quién es la Máscara?

“Fue una experiencia bien linda, diferente, ya tan sólo con meterme al estudio de grabación a cantar ya es como una experiencia muy nueva”, dijo.

La protagonista de telenovelas como El Maleficio, que puedes ver aquí en ViX, admitió que como ‘Bebeeeee’ se animó a hacer cosas fuera de lo común.

“Creo que tratamos de hacer como un personaje norteño, que fuera medio atrevido y decir cosas atrevidas que yo no haría, que yo no tocaría”, aseguró entre risas.

De forma especial, en la memoria de la también modelo está un momento que incluyó a su primogénita, Bella, quien pudo verla usando la botarga del tierno borreguito.

“Una anécdota muy linda, cuando me fueron a probar el traje por primera vez, mi hija lo vio y se enamoró de ‘Bebeeeee’”, contó.

Al notar cómo su pequeña de seis años quedó conquistada por el animalito ficticio, Marlene se dio cuenta de que este le iba a “encantar a los niños”.

Pese a su eliminación, ella afirmó que está “muy agradecida” con el público que la apoyó, incluyendo a aquel que presenció su presentación en el foro.

Marlene Favela lamenta no seguir como Bebeeeee

En un ‘live’, a minutos de que la destaparan, Marlene Favela reconoció que le “hubiera gustado, de verdad, darle más vida” a ‘Bebeeeee’ porque “era muy lindo”.

“Yo quería cantar algo como más norteñón, más mexicano, me hubiera encantado. Me encantó la canción de Karol G, no era una canción fácil”, compartió.

Ella aceptó que estar al interior del traje tuvo sus retos: “Los trajes pesan, mucho, estar ahí adentro, bailar, cantar y luego aparte, escuchar de repente si era complicado”.

