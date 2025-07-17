Santamarina reacciona a confesión de hijo de Mayrín Villanueva: ¿le molesta que no le diga “papá”?
El actor respondió tajante a las declaraciones de Sebastián Poza, quien hace unas semanas ventiló a una revista que “nunca” le ha dicho “papá”. “En esa casa, él es el papá y mi papá es papá en su casa”, dijo el joven actor.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Eduardo Santamarina reaccionó a las declaraciones que el hijo de Mayrín Villanueva hizo meses atrás. Sebastián Poza declaró en mayo que “nunca” le ha dicho “papá” al actor, tal como él lo afirmó en una entrevista.
Sin entrar en polémica, el actor aseguró que no importa cómo le digan Romina y Sebastián Poza, ya que para él todos “son sus hijos”.
“Para mí son mis hijos y siempre lo van a ser. Si tú me preguntas, ‘¿cuántos hijos tienes, Eduardo?’, (te digo) 5 hijos, siempre”, dijo a Hoy el 16 de julio.
“Es Romina, Sebastián, Eduardo, Roberto, es Julia, y ya, como ellos me llamen o no me llamen, es bronca de ellos”, subrayó e insistió en que, lo llamen como lo llamen, siempre va a tener “amor” para ellos.
“Te puedo decir que los conocí chiquitos, entonces, el amor y el cariño (ahí están) y para mí siempre fueron mis hijos y así los veo. Espero que cuanto tenga 80 años y si es que Dios me preste vida, van a seguir siendo mis hijos”, setenció.
¿Qué dijo Sebastián Poza sobre Eduardo Santamarina?
A finales de 2024, Eduardo Santamarina declaró a la revista TVNotas que los hijos de Mayrín Villanueva y Jorge Poza lo llamaban “papá”. Incluso, aseveró que Romina y Sebastián lo presentaban en público como “Es mi papá”.
“Eso es muy bonito, porque los conozco desde chiquitos, y la verdad eso está padre”, declaró.
Aunque semanas después Mayrín Villanueva desmintió a su esposo, fue en mayo pasado que Sebastián Poza habló sobre el tema, detallando que Eduardo Santamarina “es el papá” en su casa y mi papá (Jorge Poza) es papá en su casa”.
“Cuando me veo con mi papá, él es el único papá, obviamente. No hay nada que aclarar, no hay controversia, no hay problema…”, insistió el actor de 21 años.