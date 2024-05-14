Mayrín Villanueva

Hija de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva cumplirá sus XV convaleciente por operación

Julia, hija menor de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva, está por cumplir sus 15 y lo hará tras someterse a una importante operación. La adolescente tiene una enfermedad congénita que la ha llevado al quirófano en varias ocasiones desde los 3 años.

Julia, la hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, nació con una enfermedad congénita llamada dismetría de extremidades inferiores, por lo que su pierna izquierda es más corta que la derecha.

Esta condición provocó que Julia, quien cumplirá 15 años el próximo 18 de julio, fuera sometida a cirugías desde los 3 años, con el objetivo de corregir la afección.

Próximamente, Julia se someterá a una nueva operación y Eduardo Santamarina detalló la importancia de esta intervención quirúrgica que le realizarán en Miami, Florida.

“Dios quiera, en este tema de las cirugías uno nunca sabe, esperemos que sea la última, porque desde los 3 años ella está así, a esa edad fue la primera y es cada cuatro años", contó en entrevista con Shanik en Fórmula el pasado 7 de mayo.

El actor tiene esperanza en que el proceso para igualar sus piernas termine: "Esto acaba hasta que deja de crecer, ella ya dio el último jalón, ya si acaso crecerá uno o dos centímetros a lo mucho, entonces es un parámetro para pensar de que será la última cirugía”.

De acuerdo con Nemours KidsHealth, la dismetría de extremidades inferiores se debe a que el hueso del muslo, los huesos de la pantorrilla, o ambos, son más cortos en una de las piernas.

Hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina cumplirá XV convaleciente

El actor indicó que la adolecente está próxima a cumplir sus XV años y que lo hará mientras se recupera de la cirugía, pues estará convaleciente entre cuatro y cinco meses.

Santamarina compartió que su hija ya decidió que no quiere fiesta: “Cumple el 18 de julio los XV años. Los chavos ya no (quieren fiesta) y va a estar recién operada de la pierna, pero no quiere (fiesta)... Que quiere un viaje, de repente te dice que se quiere ir a Hawai, que a Europa, que a Asia”, contó.

Sobre la posibilidad de que su hija incursione en la actuación, Eduardo Santamarina precisó que Julia es muy indecisa, “repente te dice que quiere ser bombero, veterinario, que quiere cuidar ancianos”, pero se dijo complacido porque al menos Romina, Sebastián y su hijo Eduardo sí sigan sus pasos en el ambiente artístico.

“Romina ya está en esto, Sebastián ya está, Eduardo ya se gradúa en verano y Roberto fue el único que no, él está estudiando Ingeniero Mecánico Eléctrico, él dijo que nada de la artisteada”, concluyó.

