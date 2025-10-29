Santamarina así reaccionó cuando su hijo le contó que se quitaría su apellido en su nombre artístico

Video Hijo de Itatí Cantoral y Santamarina quiere interpretar a Juan Querendón como su papá

Uno de los mellizos de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina decidió quitarse el apellido paterno en su nombre artístico, por lo cual ahora se le conoce como Eduardo Zucchi.

El joven de 25 años porta orgulloso el apellido de su fallecida abuela materna, Itatí Zucchi.

PUBLICIDAD

Santamarina confesó cómo reaccionó cuando su hijo lo sorprendió con su decisión, la cual tenía muy clara desde que comenzó sus estudios.

"Cuando Eduardo decide estudiar esto y llega el momento de: 'Bueno, ¿tu nombre artístico cuál va a ser?' y nos dijo, pero sin nada: 'Eduardo Zucchi, papá'", recordó el actor de 57 años en una plática con el canal de YouTube Talentos Latinos México.

A Santamarina le dio mucha felicidad, pues su exsuegra fue una mujer a la que admiró y le tenía un gran cariño.

"Lo abracé, le di un beso y le dije: ' Maravilloso, hijo, imagínate el honor, tu abuelita que está en el cielo te está aplaudiendo y está llorando'", añadió.

Para el protagonista de 'Rubí', telenovela que puedes ver en ViX, fue muy reconfortante que su hijo esté orgulloso de su familia.

"Que lleve el apellido de ella es maravilloso, me enterneció muchísimo, ahí hablas de la gran calidad humana que tiene mi hijo. Dijo: 'Papá nada, mamá nada, el apellido de mi abuela, por qué no, qué maravilla, maravilloso'", finalizó en la entrevista.

¿Qué dijo Itatí Cantoral sobre la decisión de su hijo?

La actriz de 50 años externó su alegría cuando Eduardo le compartió su decisión de utilizar el apellido de su abuela.