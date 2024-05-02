Hija de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva busca vestido de XV años: publica fotos

Video Hija de Mayrín y Eduardo ha tenido que afrontar varias cirugías: esta es la enfermedad que padece

La hija menor de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina está a punto de celebrar su cumpleaños número 15, el próximo 18 de julio, por lo que en redes sociales mostró que ya comenzó la búsqueda del tradicional vestido de XV años.

Julia presumió en su cuenta oficial de Instagram que este 1 de mayo visitó una tienda especializada en ese tipo de atuendos

“La búsqueda de mi vestido”, escribió la hermana menor de Romina Poza, quien en el video, de escasos segundos de duración, aparece admirando vestidos en tonos azul y morado.

Aunque no dio pistas sobre si uno de los looks fue su favorito, su mamá Mayrin Villanueva también replicó en su perfil personal la grabación.

Julia, hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, comienza la búsqueda de su vestido de XV años Imagen Instagram Julia Santamarina

Hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina no quería fiesta

El 11 de abril pasado, Eduardo Santamarina y la actriz de ‘Vecinos’ detallaron cómo celebrarían los XV años de su hija Julia, quien no deseaba la tradicional fiesta, pero sí tendría una pequeña reunión familiar.

No se sabe si la adolescente cambió de opinión y tendrá una majestuosa fiesta o si el vestido de XV años que está buscando lo lucirá frente a su familia en el íntimo evento. “Julia ya en julio cumplirá XV años y va a invitar a sus primas y eso”, precisó Mayrín Villanueva al programa Hoy.

En la misma entrevista, Eduardo Santamarina indicó que sería “algo muy familiar, muy pequeño entre ellos”, porque las generaciones ya cambiaron y ya no piden “como antes la fiesta”.

“Ya lo que te piden los chavos, que además está padrísimo, es que quieren viaje, entonces ya no es como antes, que era la fiesta y hasta chambelán y toda la cosa, ya los chavos no quieren nada de eso”.

El actor comentó que Julia tendrá “un viaje” de XV años, el cual realizará sola en los próximos meses.

¿Qué enfermedad tiene hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina?

En 2009, dos años después de su boda, Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva se convirtieron en papás de su única hija en común: Julia.

La hoy joven de 14 años nació con una enfermedad congénita llamada dismetría de extremidades inferiores que afecta la longitud de las piernas, según Kids Health.

Tras el diagnóstico, Julia comenzó un tratamiento, desde los dos años, que consistía en múltiples cirugías para corregir el desequilibrio que tenía.

“ Ella tiene una piernita más corta y le hicieron un alargamiento que le van a estar haciendo cada determinado tiempo dependiendo de cómo vaya creciendo”, declaró la actriz al programa Hoy hace cinco años.

Mayrín Villanueva habló en aquel momento sobre lo valiente que era su hija y la forma en que enfrentaba la enfermedad a su corta edad.