Eduardo Santamarina

Eduardo Santamarina habla sobre el difícil momento que pasa con sus hijos: “Cuatro ya volaron”

El actor se sinceró sobre los difíciles momentos que atraviesa por la partida de sus hijos. Además, reveló las medidas que ha tomado para alegrar el hogar que comparte con la actriz Mayrín Villanueva.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva están distanciados?: él revela cómo está su relación

Eduardo Santamarina habló sobre el difícil momento que atraviesa con sus hijos luego de que surgieran rumores sobre un presunto distanciamiento con Mayrín Villanueva.

El actor compartió en entrevista con ¡Siéntese Quien Pueda! que tanto él como su esposa han tenido que afrontar en los últimos meses el síndrome del ‘nido vacío’, que se refiere a la respuesta emocional por la que atraviesan los padres cuando los hijos abandonan el hogar familiar.

“Ya nada más me queda Roberto que termina el próximo año. Eduardo ya se graduó y Julia está chiquita va a pasar a la prepa…”, dijo en el show de Univision del 11 de junio.

“De cinco que éramos, ya cuatro ya volaron, ya no viven con nosotros y en casa ya nada más está Mayrín, un servidor y Julia”, subrayó.

El intérprete de 56 años admitió que ni él ni Mayrín Villanueva imaginaron que la partida de sus hijos sería “tan rápido”. Incluso, aseguró que ante ese panorama tomó la decisión de sumar a un miembro más a su familia.

“Le compré un perro nuevo a Mayrín por esto que decías del nido vacío porque sí te pega, claro que te pega…”, destacó y reveló la partida de sus hijos, también le ha dado la oportunidad de redescubrir su matrimonio con la actriz.

Eduardo Santamarina presume a su numerosa familia.
Eduardo Santamarina presume a su numerosa familia.
Imagen Eduardo Santamarina / Instagram


“Esos son los regalos que te da la vida, ahí es donde dices que la vida es muy sabia y son los ciclos de la vida que todo ser humano tenemos, para que Mayrín y yo estemos otra vez como cuando empezamos, entonces eso es padrísimo, como novios y con nuestro perrito porque con él viajamos a todas partes”, sentenció.

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva solo tienen una hija en común: Julia. Sin embargo, su gran familia también está conformada por Roberto y Eduardo, frutos del matrimonio de él con Itatí Cantoral, y de Romina y Sebastián Poza, quienes son producto de la relación que la actriz sostuvo con el actor Jorge Poza.

