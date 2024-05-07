Mayrín Villanueva

Hija de Mayrín Villanueva lanza piropo a hijo de Itatí Cantoral por cambio de look: publica fotos

Romina Poza, hija mayor de Mayrín Villanueva, reaccionó al cambio de look de Eduardo Zucchi, que es uno de los gemelos de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral.



Valeria Contreras N..
Video Romina Poza abre su corazón para agradecerle su apoyo a Mayrín Villanueva: "Le debo todo lo que soy"

Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral fueron pareja por cuatro años y durante esa relación procrearon a sus gemelos Roberto y Eduardo, este último ahora causó sensación por su regreso a México tras vivir en Londres y por su drástica transformación.

El joven, quien busca abrirse paso como actor, compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en las que presumió su cambio de look, por el que se deshizo de sus característicos chinos.

"Part 1", escribió como descripción de la publicación Eduardo Zucchi, de 23 años y quien adoptó el apellido de su abuela materna para comenzar su carrera en la actuación.

El posteo del hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina provocó reacciones tanto de usuarios como de miembros de su familia; una de las primeras en aplaudir la transformación fue su media hermana Julia.

La hija menor de Mayrín Villanueva y el villano de 'La desalmada' quedó impresionada por cómo se ve el joven y a la par que le dedicó emojis en forma de corazón, comentó: “Bye, bye chinos. Te amo”.

Hijo de Itatí Cantoral recibe peculiar reacción de su media hermana por su cambio de look
Imagen Instagram Eduardo Zucchi

Minutos después, Romina Poza, primogénita de Mayrín Villanueva reaccionó y le lanzó tremendo piropo a su hermanastro.

“Ahhh, ¿y tus chinos? Te ves reguapo Educh”, expresó la actriz de 'Tu vida es mi vida', quien aceptó públicamente lo bien que se ve Eduardo Zucchi tras su corte de pelo.

Romina Poza le lanza piropo al hijo de Itatí Cantoral
Imagen Instagram Eduardo Zucchi

Los hijos de Mayrín Villanueva y los gemelos de Itatí Cantoral se conocieron cuando eran tan sólo unos niños y entablaron una gran relación, la cual presumen en redes sociales.

Mayrín Villanueva expresa su amor por los hijos de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina

En 2009, Mayrín Villanueva contrajo nupcias con Eduardo Santamarina y desde un inicio dejó claro el amor y respeto que sentía por sus hijastros: Roberto y Eduardo, a quienes en repetidas ocasiones les ha dedicado mensajes en redes sociales.

En junio de 2023, la actriz habló sobre los gemelos de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral, afirmando que son “niños muy educados” y que siente un profundo amor por ellos.

“Yo los adoro, son niños de verdad amorosísimos, educadísimos. Lo hicieron muy bien y hay mucho cariño… Aprendes a ir creciendo, no son tus hijos pero los adoras, es como cuando tienes a los sobrinos que los amas, pues es casi lo mismo”, declaró a De Primer Mano.

La protagonista de telenovelas detalló en dicha charla que Roberto y Eduardo la llenan de orgullo.

“Ahorita yo me divierto mucho con ellos, son niños súper amorosos, platican padrísimo, ya es otra forma, ya los ves desarrollarse y también te llenan de orgullo”, sentenció Mayrín Villanueva.

