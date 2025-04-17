Mayrín Villanueva regresa a las telenovelas con Santamarina y recuerda por qué se enamoró de él

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina se conocieron en 2007, grabando la telenovela ‘Yo amo a Juan Querendón’, proyecto en el que surgió su amor. La pareja ha vuelto a aparecer en pantalla para ‘Juegos de amor y poder’, donde interpretan a un matrimonio.

Volver a trabajar juntos fue significativo para Mayrín, quien dijo que esta experiencia le recordó a cuando se conocieron.

"Recordé por qué lo volteé a ver, por qué me enamoré de él, ver lo profesional que es, lo amigable y cariñoso que es con todos los demás. Acabé admirándolo todavía más, porque sí, ya son 17 años de que trabajé con él, pero trabajaba como compañera, no como esposa", declaró a ¡Hola! Américas.

Revelaron el secreto de su matrimonio

A 16 años de haberse casado, Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva también contaron a la revista algunos de los secretos de su matrimonio y qué han hecho para que no pierda su magia.

"Cuando uno empieza, todo es mucho más pasional y aguerrido”, reflexionó Mayrín Villanueva sobre su relación con Santamarina, "ahora ya tenemos un poquito más de herramientas para podernos escuchar".

Por su parte, Eduardo compartió la importancia de evolucionar.

"Es muy importante los acuerdos, ahora que hablabas de la relación, los acuerdos son muy importante y se pueden ir modificando, a lo mejor, en lo que hace 10 años yo estaba de acuerdo, ahorita a mis 56, ya no. Vas evolucionando. Hay que ir cambiando para bien, porque también se puede cambiar para mal".

El matrimonio de actores concordó en que es necesario no dejar de hacer un esfuerzo por el otro y no "darse por sentado".

Sumado a esto, la pareja contó que lo que más disfrutan hacer es estar en casa viendo series, además de salir a pasear a sus perros y viajar con toda la familia.