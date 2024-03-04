Eduardo Santamarina responde a rumores de crisis con Mayrín Villanueva por supuesta infidelidad

Video ¿Mayrín y Eduardo Santamarina enfrentan una crisis matrimonial? Ella habla de su supuesta separación

Eduardo Santamarina hizo frente a los rumores que apuntaban a una crisis matrimonial con Mayrín Villanueva a causa de una supuesta infidelidad de su parte.

¿Eduardo Santamarina le fue infiel a Mayrín Villanueva?

PUBLICIDAD

Eduardo Santamarina respaldó las declaraciones que apenas hace una semana la misma Mayrín Villanueva dio al programa ‘De Primera Mano’, donde desmintió estar ocultando una crisis tras 15 años de matrimonio.

Los rumores de separación se avivaron luego de que en el mismo programa de espectáculos se dijo que la actriz había llegado sola a un evento en el que se esperaba verlos en pareja.

Durante un evento de teatro realizado el pasado fin de semana en México, el protagonista de ‘Yo amo a Juan Querendón’ declaró frente a un grupo de reporteros que al ser una pareja famosa ya están acostumbrados a la divulgación de este tipo de información falsa sobre su matrimonio.

“El día 28 los cumplimos (15 años de casados) y ya nos estaban divorciando, qué poca madr*. Pero ya nos la sabemos, que así es esto, dicen tantas cosas. De repente te matan, dicen 'ya se nos adelantó', toco madera. Aquí los dos estamos vivitos y coleando y tampoco estamos divorciados. Festejamos 15 años maravillosos con una gran familia, tengo a bien decirles que tengo una mujer maravillosa, enorme, bella pero más que por fuera por dentro”, aclaró en la grabación publicada por la reportera Berenice Ortiz en YouTube el pasado 3 de marzo.

El actor, de 55 años, negó una supuesta infidelidad a Mayrín Villanueva como se especuló en medio de los rumores de crisis, compartiendo que tanto él como su esposa han aprendido a tomar con humor este tipo de habladurías.

“(Lo tomamos) con mucho humor porque ya a los dos se nos resbalan las cosas, los dos estamos vacunados, ya llevamos muchos años en esto, ya nos la sabemos, no pasa nada, esos comentarios van a seguir. Esas cosas no se pueden tapar con un dedo, cuando hay un divorcio, te separas y tan, tan, ¿cuánto puedes alargar un suceso así?, no mucho, hoy en día como está todo tendrías que estar en tu casa, en una burbuja, para que no se filtre ningún tipo de información, para donde te asomes, se va a saber, no hagan caso”, destacó.

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina celebraron 15 años de matrimonio el pasado 28 de febrero. Imagen Mezcalent, Mayrín Villanueva/Instagram

Eduardo Santamarina revela “los juguetitos” con los que mantiene viva la llama en su matrimonio

Luego de reiterar que su matrimonio sigue en pie desde 2009 que se juraron amor eterno, Eduardo Santamarina también destapó algunos de los secretos que tienen para mantener viva la llama de la pasión luego de ser considerados una de las parejas más estables del mundo del espectáculo.

PUBLICIDAD

El actor dijo que aunque no pudieron celebrar su aniversario porque ambas agendas de trabajo estaban a tope, se darán un espacio para festejar.

“Claro que lo vamos a hacer. Sí (nos damos nuestras escapadas), tiene que ser motelazo y hotelazo, tiene que ser, es muy divertido, esa picardía no se puede perder en una pareja y hay juguetes, el potro (del amor). Tiene varios (disfraces) mi mujer, en casa tenemos una maleta muy bien guardada donde están todas estas cosas de lencería, nuestros juguetitos", dijo entre risas.

Sin embargo, el actor aseguró que para que una relación sea exitosa deben cuidarse todas las áreas por lo que, luego de dos matrimonios, le queda como experiencia la importancia de la tolerancia, tomar terapia y olvidarse de los egos.