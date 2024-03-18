Eduardo Santamarina

Mayrín Villanueva y su hija tienen inesperada reacción al look rubio de Eduardo Santamarina

El protagonista de telenovelas destapó que todos se sorprendieron con su drástica transformación.

Univision picture
Por:Univision
Video Hija de Mayrín y Eduardo ha tenido que afrontar varias cirugías: esta es la enfermedad que padece

Mayrín Villanueva fue la primera en exhibir, hace unos días, el drástico cambio de look de Eduardo Santamarina, quien dejó de ser castaño para convertirse, por primera vez, en rubio.

Ahora, el actor destapó las reacciones que tuvieron integrantes de su familia cuando lo vieron con su nueva imagen.

Mayrín Villanueva y su hija quedan impactadas al ver a Eduardo Santamarina de rubio

En entrevista con el programa Hoy este 18 de marzo, el actor destapó la peculiar reacción que tuvieron su hija Julia, su madre y hasta Mayrín Villanueva cuando lo vieron completamente transformado.

El villano de ‘La Desalmada’, telenovela que puedes ver en ViX, reveló que todos en su familia se sorprendieron al ver su nueva imagen, la cual es para un nuevo proyecto en cine.

“La primera vez (que estoy de rubio), me dice mi mujer ‘ya es esta cosa de chavorruco’ y no, lo que pasa es que estoy en un proyecto. Ando en prueba y error porque hay un proyecto que viene para unos cuatro meses, entonces andamos en este look”, precisó en la emisión matutina.

Sin embargo, la reacción más drástica la tuvo su hija Julia, fruto de su matrimonio con Mayrín Villanueva, quien al verlo se tapó la cara y le cuestionó los motivos para ser ahora rubio.

“Mi hija cuando me vio, se agarró y tal cual se tapó la cara y dijo ‘ay papá, ¿por qué te haces eso?’”, precisó entre risas.

Eduardo Santamarina causa revuelo al convertirse en rubio
Eduardo Santamarina causa revuelo al convertirse en rubio
Imagen TelevisaUnivision


La mamá de Eduardo Santamarina también se impresionó con el look de su hijo.

“Mi mamá también me dijo ‘ay Dios mío, ¿por qué te haces eso Eduardo?’, le dije ‘mamá son gajes del oficio’”, comentó.

No es la primera vez que Eduardo Santamarina cambia su imagen para algún proyecto, durante la misma entrevista en el programa Hoy, el actor destapó que durante una telenovela con Erika Buenfil hasta le “alaciaban el pelo”.

“En las primeras novelas me ponían pupilentes verdes y me alaciaban con un químico y con plancha el pelo, porque yo soy rizado y luego la novela se alargó dos veces, entonces estuvimos Erika Buenfil y un servidor año y medio con eso”, afirmó.

El esposo de Mayrín Villanueva destacó que está consciente que es parte de su trabajo el transformar su imagen las veces que sea necesario, por lo que incluso advirtió que en un futuro podrían verlo con el “pelo verde”.

“Soy actor, nunca me lo había hecho, pero me encanta, estar jugando, inventando, nosotros con la barba, el bigote, que las canas o no, que me pinto de negro, ahora ando de güero, al rato me van a ver verde, pero poco a poco”, comentó.

