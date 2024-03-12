Eduardo Santamarina

Eduardo Santamarina es rubio y Mayrín Villanueva publica las fotos: así se ve

El nuevo look del actor quedó al descubierto durante las celebraciones de su aniversario de bodas.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Mayrín y Eduardo Santamarina enfrentan una crisis matrimonial? Ella habla de su supuesta separación

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina contrajeron nupcias el 28 de febrero de 2009, por lo que este 2024 celebraron 15 años de casados.

Para festejar la especial fecha, las protagonistas de telenovelas, quienes se conocieron en ‘Yo amo a Juan Querendón’, tuvieron un fin de semana romántico en un spa de la Ciudad de México.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, tanto Mayrín Villanueva como Eduardo Santamarina publicaron fotografías de la celebración.

“Un fin de puro amor a lado de mi Eduardo Santamarina. En el mejor lugar para escaparte en esta ciudad… Noche de bodas XV… Te amo tanto”, escribió la actriz de ‘Mi corazón es tuyo’, telenovela que puedes ver en ViX.

A la par que mostraron el romántico lugar en el que celebraron su aniversario número XV, Mayrín Villanueva también exhibió a Eduardo Santamarina, destapando que el acto r ahora es rubio.

Eduardo Santamarina ahora es rubio

Mientras sus fans aplaudían lo felices y enamorados que se veían en las fotografías , Mayrín Villanueva resaltó la drástica transformación a la que se sometió su esposo, quien se deshizo de su pelo castaño y se convirtió en rubio.

Eduardo Santamarina apareció con un rubio platinado en varias imágenes, provocando un sinfín de reacciones en el hilo de comentarios de la publicación.

Eduardo Santamarina impacta al convertirse en rubio: así se ve
Eduardo Santamarina impacta al convertirse en rubio: así se ve
Imagen Instagram Mayrín Villanueva

Algunos usuarios señalaron que le quedaba muy bien ese nuevo tono de pelo, mientras que otros afirmaron que lo preferían de castaño.

“Qué hermoso look. Eduardo te queda bien, guapote”, “Guapísimo te ves”, “Me encantó el nuevo look de Eduardo”, “Me gusta, pero te prefiero con el otro color”, “Me gustas más castaño”, señalaron los usuarios.

Con estas fotos, además de robar miradas con el pelo rubio de Eduardo Santamarina, echan por tierra los rumores de separación que se desataron hace unos días, dejando claro que están más enamorados que nunca.

