Eduardo Santamarina es rubio y Mayrín Villanueva publica las fotos: así se ve

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina contrajeron nupcias el 28 de febrero de 2009, por lo que este 2024 celebraron 15 años de casados.

Para festejar la especial fecha, las protagonistas de telenovelas, quienes se conocieron en ‘Yo amo a Juan Querendón’, tuvieron un fin de semana romántico en un spa de la Ciudad de México.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, tanto Mayrín Villanueva como Eduardo Santamarina publicaron fotografías de la celebración.

“Un fin de puro amor a lado de mi Eduardo Santamarina. En el mejor lugar para escaparte en esta ciudad… Noche de bodas XV… Te amo tanto”, escribió la actriz de ‘Mi corazón es tuyo’, telenovela que puedes ver en ViX.

A la par que mostraron el romántico lugar en el que celebraron su aniversario número XV, Mayrín Villanueva también exhibió a Eduardo Santamarina, destapando que el acto r ahora es rubio.

Eduardo Santamarina ahora es rubio

Mientras sus fans aplaudían lo felices y enamorados que se veían en las fotografías , Mayrín Villanueva resaltó la drástica transformación a la que se sometió su esposo, quien se deshizo de su pelo castaño y se convirtió en rubio.

Eduardo Santamarina apareció con un rubio platinado en varias imágenes, provocando un sinfín de reacciones en el hilo de comentarios de la publicación.

Eduardo Santamarina impacta al convertirse en rubio: así se ve Imagen Instagram Mayrín Villanueva

Algunos usuarios señalaron que le quedaba muy bien ese nuevo tono de pelo, mientras que otros afirmaron que lo preferían de castaño.

“Qué hermoso look. Eduardo te queda bien, guapote”, “Guapísimo te ves”, “Me encantó el nuevo look de Eduardo”, “Me gusta, pero te prefiero con el otro color”, “Me gustas más castaño”, señalaron los usuarios.