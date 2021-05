El arresto de Mayeli Alonso: la agresión por la que fue acusada y todos los detalles del incidente

Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, fue arrestada en el aeropuerto de Los Cabos, México, tras hacerse de palabras y ser acusada de agredir físicamente a una empleada en la sala de última espera de un vuelo de la empresa Volaris.

Según una serie de videos que la empresaria publicó en su cuenta de Instagram la noche del martes 11 de mayo, Alonso narra que la trabajadora no le quiso realizar el cobro de una maleta para poder abordar y que supuestamente la agredió verbalmente. El hecho provocó que la ex del cantante le propinara una serie de insultos y la empujara.

" Ya me tienen harta. Llegué con una maleta, me dejaron pasar hasta antes de abordar, fuimos y preguntamos si estaban bien las maletas y nos dijeron que 'sí' y a cinco minutos de abordar el avión estas gentes me dicen que no va a poder pasar mi maleta porque está muy grande. Tenía que pagar 1,500 dólares por una maleta y cuando la íbamos a pagar me cierran las puertas del avión", relató.

"Le estuvimos dando la tarjeta a la muchacha, no la agarró y se hizo mensa, y nos canceló, cerró el vuelo y no nos dejó subir", añadió molesta, "pinche gente culera. Siempre hacen las mismas chingaderas". En otro momento, la también empresaria dijo: "Aquí no están hablando con ninguna pendeja".

La cantante reconoció que empujó a la empleada cuando ésta advirtió que no la dejaría abordar el vuelo. En los videos, Mayeli Alonso aparece acompañada de Jesús Mendoza, de quien había anunciado su separación en marzo pasado.



"A mí me van a tratar con cuidado", le exigía Alonso a la trabajadora, "qué bueno que le va a hablar a la seguridad para de una vez irme a la verga". Espetó que "aventó" a la empleada porque "siempre son bien culeros": "Vengo de quedarme de un hotel de 3 mil dólares la noche y no voy a perder mi vuelo porque la señorita no me quiso cobrar la maleta".

Tras la serie de insultos que les propinó, aparentemente los empleados del aeropuerto y la aerolínea llamaron a personal de seguridad. "Y nada más no le dí unas cachetadas porque hay covid", dijo, alegando que le pareció injusta la situación, pues ella siempre estuvo dispuesta a pagar por la maleta. En varios momentos se escucha la voz de Jesús Mendoza, quien insiste en que él trató de pagarla. "Respira 'Maye', respira", le dice mientras esperaban a las autoridades y supervisores de la aerolínea Volaris, quien hasta la mañana de este miércoles 12 no había hecho algún pronunciamiento en sus redes sociales.

En otro video y ante los policías, Mayeli Alonso les preguntó " ¿me van a arrestar?, ¿cómo me vas a arrestar si no me puedes tocar? Yo me subo al carro". Finalmente, se subió al vehículo junto con el cantante.



Más tarde, en un mensaje de texto publicado en sus historias, dijo que todo "estaba bien" tras dejar "la delegación".