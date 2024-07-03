Andy Ruiz Jr. revela la carita de su bebé con Mayeli Alonso y el nombre que llevará

Video ¡Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. ya son papás!: estas son las primeras imágenes de su bebé tras el parto

Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. dieron la bienvenida a su primer bebé en común a horas de la noche de este martes 2 de julio.

Fue el boxeador quien compartió, mediante historias en su cuenta de Instagram, la noticia del nacimiento de su hija, quien pesó “9 libras, 5 onzas”.

Él, además, publicó un video en el que, a lo lejos, se alcanza a ver que la pequeña se encontraba en un cunero y siendo revisada por una doctora.

Revelan carita y nombre de la hija de Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr.

A horas de revelar que ya son papás en conjunto, Andy Ruiz Jr. finalmente subió a la red social un video en la que se puede ver el rostro de su niña con Mayeli Alonso.

En el breve clip, se puede apreciar que la menor está durmiendo, cubierta de una sabana y con un gorro de color blanco en su cabeza.

“¡Buenos días!”, se lee encima de la grabación. “Ángel”, es otro de los ‘stickers’ que el deportista agregó junto con un emoji de carita mandando un beso.

Hace unos momentos, el pugilista dio a conocer que el nombre de su nena es Leah Maya Ruiz. Igualmente, colgó una instantánea en la que la ‘influencer’ la está cargando.

Andy Ruiz Jr. mostró el rostro de su bebé con Mayeli Alonso. Imagen Andy Ruiz Jr./Instagram

Fue el pasado 16 de marzo cuando la pareja anunció que estaban esperando a su primer retoño, luego de varias semanas de rumores.

“Bebé ‘destroyer’ en camino. Gracias a Dios por ser tan buenos con nosotros”, anotaron en una serie de retratos donde la empresaria lucía su vientre abultado.

Alonso es madre de dos adolescentes, Lupita y L’Rey, fruto de su matrimonio con el cantante Lupillo Rivera, del que se separó en 2019.

Por su parte, Ruiz Jr. tiene cuatro descendientes, a quienes procreó en dos relaciones previas, una de ellas con Julie Lemús.

Así empezó el romance entre Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr.

En marzo de 2023, Mayeli Alonso contó cómo es que comenzó a hablar con Ruiz Jr., lo que con el paso del tiempo culminó en su idilio.

“La primera semana de febrero, él me manda un mensaje y ya empezamos a platicar”, puntualizó la emprendedora.

“(Conversamos) a lo largo del día y en la noche yo le digo, porque si estoy hablando con una persona (de la) que no conozco su pasado, le voy a preguntar qué está pasando, ya que las pláticas eran más (subidas de tono)”, expuso.