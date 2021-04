Jesús Mendoza enfrenta una nueva demanda por supuesta violencia doméstica contra la madre de su hijo

"Llegó un punto de mi vida en el que todo se me juntó. Lo de mi hijo fue algo muy grande. En ese preciso momento, cuando me demandaron, surgieron unos problemas con Mayeli", recordó el cantante, quien semanas atrás se había mostrado emocionalmente afligido por su reciente rompimiento .

"Yo me sentía muy solo, me sentía muy triste y más por lo de mi hijo. Problemas como estos se arreglan con dos idas a corte. ¿Por qué? Es la misma pregunta que nos hacemos todos. Yo he tratado de comunicarme con la mamá de mi hijo, antes de la orden de restricción que me puso", aseguró Jesús Mendoza.