Nace bebé de Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr.: por fin dan a conocer si fue niño o niña

Mayeli Alonso y el boxeador Andy Ruiz Jr. se convirtieron en padres a horas de la noche de este 2 de julio. Compartieron la noticia a través de Instagram.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¡Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. ya son papás!: estas son las primeras imágenes de su bebé tras el parto

Mayeli Alonso se convirtió en madre por tercera ocasión. Su primer bebé en común con Andy Ruiz Jr. nació a horas de la noche de este 2 de julio.

Fue el boxeador quien informó a través de una historia en su cuenta de Instagram y con un breve mensaje que la critatura nacía este martes.

" Mi bebé número cinco llega hoy. Gracias Dios por todas mis bendiciones".

Revelan si bebé de Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. fue niño o niña

Más tarde, el deportista fue el encargado de dar a conocer la primera imagen de su bebé y reveló que fue una niña que pesó "9 libras, 5 onzas".

El embarazo de Mayeli Alonso

El 16 de marzo Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. anunciaron que estaban esperando su primer bebé, después de varias semanas de especulaciones.

" 'Baby Destroyer on the way' (Bebé 'Destroyer' en camino). Gracias a Dios por ser tan bueno con nosotros", escribió la pareja en una serie de fotografías donde se apreciaba el abultado vientre de la empresaria.

Tras hacer pública la noticia, ella se dejó ver en redes en varios 'en vivos' donde sus seguidores fueron testigos de cómo creció su pancita.

@mayamayelialonsoruiz

#mayelialonsooficial #queenmaya #babyshower #mayelialonso #andyruiz @Mayeli Alonso

♬ Que Chulada - En Vivo - Alexis Garcilazo


El 8 de junio se divirtió en un 'baby shower' sorpresa que sus amigas le prepararon en donde reinaron los colores neutros, pues no sabía el sexo de la criatura.

Mayeli ya es madre de dos adolescentes producto de su matrimonio con Lupillo Rivera. Por su parte, este es el quinto hijo para el pugilista, tiene cuatro retoños que procreó en dos relaciones anteriores.

La relación amorosa que sostiene la pareja estuvo en polémica ya que en mayo de 2023 la ex del boxeador, Julie Lemús, lo acusó de haberle sido infiel con Mayeli Alonso.

