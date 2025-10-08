¿Ex de Lupillo Rivera le ofreció un millón de dólares para que no se divorciaran?: ella responde

Video Exesposa de Lupillo Rivera aclara si fue infiel y lo manipulaba como él dice en su libro

Mayeli Alonso rompió el silencio sobre las declaraciones que Lupillo Rivera hizo en su libro ‘Tragos Amargos’ sobre su divorcio en 2019 luego de 18 años juntos.

Según el llamado 'Toro del Corrido', su expareja no solo le sería infiel sino que, supuestamente, le habría ofrecido un millón de dólares para que desistiera de su idea de disolver su matrimonio.

“Me bien siento fregona… imagínate andar ofreciendo un millón de dólares a alguien así para que no te divorcies, pues está muy fregón… Imagínate, a mí me ofrecen un millón para no divorciarme, yo no me divorcio”, expresó la ‘influencer’ a ‘Ventaneando’ el 7 de octubre.

Entre risas, la emprendedora aseguró que en un futuro buscaría la manera de contar su versión de la historia en un libro, puntualizando que, por ahora, está “bien ocupada” con otros proyectos.

“Esa historia la voy a escribir en un libro para que ya lo lean y lo compren también, pero ya en un futuro porque ahorita ando bien ocupada, tengo muchos proyectos… Yo tengo mucha paz en mi corazón y sé lo que he hecho y lo que no he hecho”, dijo.

“Hay muchas cosas que no son realidad, que no es la verdad, y no pasa nada, tampoco me voy a amargar el día o la vida pensando en ‘por qué lo escribió’", subrayó.

Sin entrar en polémica, Mayeli Alonso destacó que si contar supuestas mentiras “le hacía bien” a Lupillo Rivera, ella no tenía problema.