¿"Pausa indefinida"? Mayeli Alonso no cierra las puertas a una reconciliación con Jesús Mendoza

Las cámaras de Despierta América captaron a Mayeli Alonso , ex esposa de Lupillo Rivera , a la salida de un restaurante de Los Ángeles, quien aprovechó para aclarar en qué términos concluyó la relación de casi 3 años que tuvo con el cantante de regional mexicano Jesús Mendoza .

Fue a mediados de marzo que comenzaron las especulaciones sobre la ruptura entre Mayeli Alonso y Jesús Mendoza, cuando el cantante publicó en redes sociales videos de una mudanza al frente de la casa de ella. El 27 de marzo la empresaria confirmó que ya no estaban juntos durante una sesión de preguntas con sus seguidores de Instagram.

Tal como lo había mencionado en las plataformas digitales, confirmó que la relación entre ellos tiene “una pausa indefinida” . La madre de Lupita y L'Rey, dos de los hijos de Lupillo Rivera, declaró que “han pasado muchas cosas” que se reservará, para evitar dimes y diretes y que la situación se haga más difícil. “ Me voy a tomar mi tiempo para pensar un poquito más todo lo que está pasando ”, acentuó.

Lo que sí dejó claro fue que su ex fue respetuoso y un caballero con ella. Afirmó que durante su noviazgo, desde 2018, no vio signos de agresividad en su personalidad. Esto último en relación con la demanda que le interpuso su expareja, Gabrielle Aguilar, por abuso a su hijo Martín.

Suena a que podrían regresar

Al respecto, Ana María Canseco mencionó que una de las causas por las que pudieron haberse alejado es por la situación legal que enfrenta el cantante: “Yo creo que no quiere ensuciar más ese asunto, no quiere involucrarse… lo sigue queriendo , él la sigue queriendo mucho”.

Con ella coincidió Maity Interiano, quien interpretó la “pausa” mencionada por Mayeli como una esperanza de una reconciliación “o uno está o no está en una relación… porque una mujer cuando dice fin, yo creo que es fin”. La periodista hondureña agregó que en su opinión la empresaria aún no está lista para decirle adiós a Jesús Mendoza .

Francisca cerró el tema con una frase de su madre: “Los novios son un parche mal pegado. Usted no pública una relación hasta que eso no esté formalizado”, haciendo referencia a ventilar los romances en las redes sociales, tal como lo ha hecho la ex de Lupillo Rivera. “Ahora estamos haciendo suposiciones de que tal vez es por todos los problemas que él tiene, pero dónde está en las buenas y en las malas te voy a querer”.