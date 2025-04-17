Mayeli Alonso

Mayeli Alonso se habría comprometido con Andy Ruiz Jr.: su relación inició como supuesta infidelidad

La ‘influencer’ y el boxeador presuntamente dieron el importante paso en su relación y próximamente podrían casarse. En el pasado, ellos enfrentaron acusaciones de que su romance comenzó cuando él engañó a su expareja.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. hacen revelación de su polémico romance tras sorpresivo embarazo

Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. habrían dado un significativo paso en su relación tras dos años juntos y el nacimiento de su primera hija, Leah.

De acuerdo con la comunicadora Jacqueline Martínez, conocida como ‘Chamonic’, el boxeador “le pidió matrimonio” a la empresaria.

PUBLICIDAD

La también locutora detalló en Instagram que la propuesta presuntamente ocurrió el 15 de abril en Las Vegas, Nevada, “donde están pasando unos días” al lado de su retoño.

'Chamonic' reportó el supuesto compromiso de Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr.
'Chamonic' reportó el supuesto compromiso de Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr.
Imagen 'Chamonic'/Instagram

Hasta el momento, la ‘influencer’ no ha confirmado ni desmentido ese reporte. Sin embargo, hace unas horas ella compartió un emotivo mensaje en sus Historias.

“Hoy estoy más agradecida que nunca por mi vida con Dios, por mi familia, mi amor y nuestros hijos, mi trabajo, mi salud, la mía y la de todos los que me rodean, por ustedes y por todo lo bueno”, escribió.

Más sobre Mayeli Alonso

¿Ex de Lupillo Rivera le ofreció un millón de dólares para que no se divorciaran?: ella responde
1 mins

¿Ex de Lupillo Rivera le ofreció un millón de dólares para que no se divorciaran?: ella responde

Univision Famosos
Mayeli Alonso encontró el amor tras más de una década casada con Lupillo Rivera
3:01

Mayeli Alonso encontró el amor tras más de una década casada con Lupillo Rivera

Univision Famosos
Andy Ruiz Jr. revela la carita de su bebé con Mayeli Alonso y el nombre que llevará
2 mins

Andy Ruiz Jr. revela la carita de su bebé con Mayeli Alonso y el nombre que llevará

Univision Famosos
¡Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. ya son papás!: estas son las primeras imágenes de su bebé tras el parto
1:02

¡Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. ya son papás!: estas son las primeras imágenes de su bebé tras el parto

Univision Famosos
Nace bebé de Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr.: por fin dan a conocer si fue niño o niña
2 mins

Nace bebé de Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr.: por fin dan a conocer si fue niño o niña

Univision Famosos
Mayeli Alonso defiende a doña Rosa de las críticas por besar la estrella de Jenni Rivera en el suelo
0:52

Mayeli Alonso defiende a doña Rosa de las críticas por besar la estrella de Jenni Rivera en el suelo

Univision Famosos
Mayeli Alonso confiesa por qué fue “más difícil” contarle a su hijo menor sobre su embarazo 
1:01

Mayeli Alonso confiesa por qué fue “más difícil” contarle a su hijo menor sobre su embarazo 

Univision Famosos
Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. hacen revelación de su polémico romance tras sorpresivo embarazo
0:49

Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. hacen revelación de su polémico romance tras sorpresivo embarazo

Univision Famosos
Hija mayor de Mayeli Alonso no se guarda nada y reacciona a embarazo de su madre con Andy Ruiz Jr.
0:50

Hija mayor de Mayeli Alonso no se guarda nada y reacciona a embarazo de su madre con Andy Ruiz Jr.

Univision Famosos
Mayeli Alonso confirma que está embarazada de Andy Ruiz Jr.: primeras fotos de su 'baby bump'
3 mins

Mayeli Alonso confirma que está embarazada de Andy Ruiz Jr.: primeras fotos de su 'baby bump'

Univision Famosos

“Y, sobre todo, por crecer y ayudarme a tener un corazón hecho para hacer el bien. Te amo, Dios, gracias infinitas”, concluyó.

El 28 de marzo, ella subió a la red social videos, y etiquetó a su pareja, mostrando una casa y destapó que se encontraba en la llamada ‘Ciudad del pecado’.

Mayeli Alonso manifestó estar "agradecida" por diversos aspectos de su vida.
Mayeli Alonso manifestó estar "agradecida" por diversos aspectos de su vida.
Imagen Mayeli Alonso/Instagram

Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. enfrentaron acusaciones de infidelidad

El romance de Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. salió a la luz a finales de marzo de 2023 luego de que Julie Lemus acusara al peleador de engañarla con la emprendedora.

Por medio de la plataforma digital, ella aseveró que llevaba “batallando meses” con la creadora de contenido, quien alegadamente estaba “metiéndose” en su familia.

Además, afirmó que la ex de Lupillo Rivera “sí sabía” de su vínculo con el deportista y que hasta le hizo una especie de promesa.

“Hablamos por teléfono y ella dijo que no quería nada con el papá de mis hijos y que nunca haría algo así. Incluso me dijo que lo iba a bloquear”, contó.

Ante las acusaciones, Alonso aseguró en un ‘live’ que “nunca” ha “andado con un casado” y que no lo haría a esas “alturas” de su existencia pues no estaba “tan urgida”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Ruiz Jr. emitió un comunicado: “Hago la aclaración que en el momento que yo decidí abrir mi corazón de nuevo, mi relación sentimental anterior ya había finalizado”.

Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. siguieron unidos

Tras el escándalo, Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. continuaron con su idilio, el cual empezaron a presumir públicamente con clips de sus citas y compartiendo muestras afectivas, como besos.

En marzo del año pasado, le dúo sorprendió al anunciar que estaban embarazados. Leah llegó a este mundo cuatro meses más tarde, en julio.

Mayeli ya tenía a L’Rey y Lupita, a los que procreó con Rivera, mientras que Ruiz Jr. era papá de al menos dos pequeños, a quienes comparte con Lemus.

Video Mayeli Alonso presume el enorme regalo que le dio su nuevo galán, ¡costó más de 230 mil dólares!
Relacionados:
Mayeli AlonsoAndy RuizParejas de famososEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD