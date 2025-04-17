Mayeli Alonso se habría comprometido con Andy Ruiz Jr.: su relación inició como supuesta infidelidad

Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. habrían dado un significativo paso en su relación tras dos años juntos y el nacimiento de su primera hija, Leah.

De acuerdo con la comunicadora Jacqueline Martínez, conocida como ‘Chamonic’, el boxeador “le pidió matrimonio” a la empresaria.

La también locutora detalló en Instagram que la propuesta presuntamente ocurrió el 15 de abril en Las Vegas, Nevada, “donde están pasando unos días” al lado de su retoño.

'Chamonic' reportó el supuesto compromiso de Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. Imagen 'Chamonic'/Instagram

Hasta el momento, la ‘influencer’ no ha confirmado ni desmentido ese reporte. Sin embargo, hace unas horas ella compartió un emotivo mensaje en sus Historias.

“Hoy estoy más agradecida que nunca por mi vida con Dios, por mi familia, mi amor y nuestros hijos, mi trabajo, mi salud, la mía y la de todos los que me rodean, por ustedes y por todo lo bueno”, escribió.

“Y, sobre todo, por crecer y ayudarme a tener un corazón hecho para hacer el bien. Te amo, Dios, gracias infinitas”, concluyó.

El 28 de marzo, ella subió a la red social videos, y etiquetó a su pareja, mostrando una casa y destapó que se encontraba en la llamada ‘Ciudad del pecado’.

Mayeli Alonso manifestó estar "agradecida" por diversos aspectos de su vida. Imagen Mayeli Alonso/Instagram

Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. enfrentaron acusaciones de infidelidad

El romance de Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. salió a la luz a finales de marzo de 2023 luego de que Julie Lemus acusara al peleador de engañarla con la emprendedora.

Por medio de la plataforma digital, ella aseveró que llevaba “batallando meses” con la creadora de contenido, quien alegadamente estaba “metiéndose” en su familia.

Además, afirmó que la ex de Lupillo Rivera “sí sabía” de su vínculo con el deportista y que hasta le hizo una especie de promesa.

“Hablamos por teléfono y ella dijo que no quería nada con el papá de mis hijos y que nunca haría algo así. Incluso me dijo que lo iba a bloquear”, contó.

Ante las acusaciones, Alonso aseguró en un ‘live’ que “nunca” ha “andado con un casado” y que no lo haría a esas “alturas” de su existencia pues no estaba “tan urgida”.

Por su parte, Ruiz Jr. emitió un comunicado: “Hago la aclaración que en el momento que yo decidí abrir mi corazón de nuevo, mi relación sentimental anterior ya había finalizado”.

Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. siguieron unidos

Tras el escándalo, Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. continuaron con su idilio, el cual empezaron a presumir públicamente con clips de sus citas y compartiendo muestras afectivas, como besos.

En marzo del año pasado, le dúo sorprendió al anunciar que estaban embarazados. Leah llegó a este mundo cuatro meses más tarde, en julio.

Mayeli ya tenía a L’Rey y Lupita, a los que procreó con Rivera, mientras que Ruiz Jr. era papá de al menos dos pequeños, a quienes comparte con Lemus.