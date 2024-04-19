Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann le manda, por fin, mensaje a su exnovia y dice qué le desea

Mauricio Ochmann habló a cinco meses de su separación de Paulina Burrola y en un breve encuentro con la prensa le mandó un mensaje a su ex, quien días antes publicó un video de desamor.

Mauricio Ochmann anunció en noviembre de 2023 que su relación con Paulina Burrola terminó tras dos años de romance.

Paulina y yo ya no estamos juntos, pero bueno, estoy muy contento con mis hijas, con las mamás de mis hijas, con la familia. Así pasa, las relaciones se terminan, le deseo lo mejor y la quiero muchísimo. (Rompimos) en súper buenos términos”, comentó en una alfombra roja.

En ese momento, el actor evitó profundizar sobre los motivos de su ruptura; pero ahora, cinco meses después de su separación le mandó un inesperado mensaje.

En entrevista con el programa Siéntese quien pueda, Mauricio Ochmann compartió qué le desea a la modelo.

Yo le deseo que le vaya muy bien y que le vaya muy bonito, siempre. Y ya, adelante, hay que seguir con la vida”, dijo el pasado 14 de abril.

Al ser cuestionado sobre su vida privada, el actor afirmó que está feliz y sobre todo disfutrando de su vida, familia e hijas: Lorenza y Kailani.

Tras sus declaraciones, Mauricio Ochmann realizó un viaje a destinos como Nueva York y una playa misteriosa, en la que ha practicado deportes extremos.

¿Exnovia de Mauricio Ochmann publica mensaje de desamor?

Paulina Burrola sorprendió en redes sociales al publicar en TikTok un video con frases de desamor, las cuales según usuarios habrían sido indirectas para Mauricio Ochmann.

Todo sucedió el pasado 9 de abril cuando la modelo apareció caminando por las calles de París, Francia, y como fondo de la grabación se escucha el tema “¿Cómo pasó?” de Ela Taubert.

“Dijimos y juramos nunca hacernos daño. Creo que haberte conocido es lo mejor que me ha pasado, pero si era tan bueno ¿por qué no duró? y si era tan perfecto ¿por qué se acabó? y sólo pasó que un día te fuiste, nunca volviste, ¿en dónde quedé yo?”, se escucha en el video.


