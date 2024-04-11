Mauricio Ochmann

¿Ex de Mauricio Ochmann lanza indirecta? Paulina Burrola publica video: “Si era tan bueno, ¿por qué no duró?”

Paulina Burrola publicó un video en redes sociales, que según los usuarios sería una indirecta para su ex Mauricio Ochmann, quien hizo una declaración sobre su exesposa Aislinn Derbez.

Paulina Burrola, exnovia de Mauricio Ochmann, publicó un video TikTok, el cual acompañó con un mensaje que atrajo miradas, pues usuarios de la red sociales aseguran que sería una indirecta para el actor a cinco meses de su separación.

Exnovia de Mauricio Ochmann publica video de desamor

El posteo se registró este 9 de abril y muestra a Burrola caminando por las calles de París, Francia, mientras suena de fondo la canción ‘¿Cómo pasó?’ de Ela Taubert.

Durante el video, se lee parte de la letra, por lo que aparecen frases como: “Dijimos y juramos nunca hacernos daño. Creo que haberte conocido es lo mejor que me ha pasado, pero si era tan bueno, ¿por qué no duró? y si era tan perfecto, ¿por qué se acabó? y sólo pasó que un día te fuiste, nunca volviste, ¿en dónde quedé yo?”.

En el hilo de comentarios de la publicación, los fieles admiradores de la modelo señalaron que podría tratarse de una indirecta a Mauricio Ochmann y su repentina ruptura, la cual se confirmó en noviembre pasado.

Pese a la controversia creada, Paulina Burrola ha guardado silencio y no ha revelado si el posteo tiene una dedicatoria especial.

A diferencia de su exnovia, Mauricio Ochmann fue cuestionado sobre la modelo y para los micrófonos de Hoy este 11 de abril reaccionó al escuchar su nombre.

“Yo le deseo que le vaya muy bien y que le vaya muy bonito siempre, y ya, adelante, hay que seguir con la vida”.

Paulina Burrola y Mauricio Ochmann fueron pareja por dos años. Aunque se veían muy enamorados y presumían su romance en redes sociales, el actor confirmó a finales de noviembre de 2023 que habían terminado, pero que quedaban en “buenos términos”.

Mauricio Ochmann hace petición sobre Aislinn Derbez

Además de hablar de Burrola, Mauricio Ochmann respondió varias preguntas sobre su exesposa Aislinn Derbez.

En la misma entrevista para el programa Hoy, el galán de cine y televisión hizo mención a la unión que tiene con la actriz, afirmando que los únicos que no se acostumbran a verlos juntos, pese a su divorcio, es la prensa.

“No se acostumbran, ni ustedes ni nadie, pero ojalá que se acostumbren… nos llevamos muy bien, nos queremos mucho y somos una familia pues muy linda, muy unida, y el vínculo está muy padre”.

Mauricio Ochmann precisó que no le incomoda que le pregunten por la mamá de su hija Kailani, pero que aunque insistan no habrá reconciliación con Aislinn Derbez.

“No molesta, está divertido, pero llega un momento en que dices ‘bueno ya, acostúmbrense’”.


