Aislinn Derbez

Aislinn Derbez ventila cómo se lleva su hija Kailani con la novia millonaria de Mauricio Ochmann

La actriz habló por primera vez sobre la relación que tiene su hija con Lorena González, joven millonaria con la que Mauricio Ochmann confirmó una relación en julio.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Aislinn Derbez opina de que su hija conviva con la novia de Mauricio Ochmann

Casi tres meses después de que Mauricio Ochmann confirmó su romance con Lorena González, Aislinn Derbez reveló por fin cómo se lleva su hija Kailani con la novia millonaria de su ex.

Sin dar detalles sobre el noviazgo que sostiene el actor con la hija del empresario farmacéutico Víctor Gonzalez, Aislinn Derbez se refirió a la química que ha logrado Kailani con Lorena, quienes ya han sido captadas conviviendo juntas.

PUBLICIDAD

Más sobre Aislinn Derbez

Aislinn Derbez no descartaría tener un romance con una mujer: “No estaría mal”
0:56

Aislinn Derbez no descartaría tener un romance con una mujer: “No estaría mal”

Univision Famosos
Mauricio Ochmann habla de su relación con Aislinn Derbez tras ser captados paseando en Madrid
2 mins

Mauricio Ochmann habla de su relación con Aislinn Derbez tras ser captados paseando en Madrid

Univision Famosos
¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconciliaron?: así los habrían captado en Madrid
1 mins

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconciliaron?: así los habrían captado en Madrid

Univision Famosos
Eugenio Derbez reacciona a las dudas sobre su orientación sexual: mamá de Aislinn creía que “era gay”
1:09

Eugenio Derbez reacciona a las dudas sobre su orientación sexual: mamá de Aislinn creía que “era gay”

Univision Famosos
Aislinn Derbez dice que su papá, Eugenio, era “muy femenino”: su madre “juraba que era gay”
3 mins

Aislinn Derbez dice que su papá, Eugenio, era “muy femenino”: su madre “juraba que era gay”

Univision Famosos
Aislinn Derbez detalla cómo fue que Mauricio Ochmann le pidió separarse
1:13

Aislinn Derbez detalla cómo fue que Mauricio Ochmann le pidió separarse

Univision Famosos
¿Mauricio Ochmann en crisis con heredera de magnate farmacéutico? El actor revela su situación
1:12

¿Mauricio Ochmann en crisis con heredera de magnate farmacéutico? El actor revela su situación

Univision Famosos
Aislinn Derbez le dice adiós a su clásico cabello negro y estrena look: así se ve ahora
2 mins

Aislinn Derbez le dice adiós a su clásico cabello negro y estrena look: así se ve ahora

Univision Famosos
Esposa de Eugenio Derbez aclara si Victoria Ruffo los ‘vetó’ del bautizo de su nieta Tessa
0:55

Esposa de Eugenio Derbez aclara si Victoria Ruffo los ‘vetó’ del bautizo de su nieta Tessa

Univision Famosos
¿Se avecina conflicto entre hijos de Eugenio Derbez por la herencia del actor? Uno de ellos responde
0:59

¿Se avecina conflicto entre hijos de Eugenio Derbez por la herencia del actor? Uno de ellos responde

Univision Famosos

“Creo que se lleva increíble”, admitió la hija de Eugenio Derbez ante la reportera Berenice Ortiz el 7 de octubre.

“Sí, es que mi hija la verdad tiene un corazón tan grande, se lleva bien con todo el mundo”, aseguró sobre la pequeña de 6 años.

La primera vez que Kailani fue captada conviviendo con Lorena González fue el 22 de julio en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Aquella ocasión, Mauricio Ochmann aseguró que tanto su hija como su novia "se quieren mucho".

Aislinn Derbez aclara rumores de nuevo romance

Por otro lado, la protagonista de ‘A la mala’ (película que puedes ver en ViX) negó tajante que esté iniciando una nueva relación. Incluso, confesó que, aunque tiene “cero prisas”, está a abierta a la posibilidad de volverse a enamorar.

“No hay galán, pero me siento muy feliz. Fíjate que estos últimos años que he estado soltera, son los mejores años de mi vida. Los primeros dos años han sido por elección, ahorita es la primera vez que te diría: ‘¡órale!’, ya me siento un poquito abierta, pero en cero prisas”, sentenció.

Video La novia de Mauricio Ochmann aclara si ha visto a su hermano con Irina Baeva
Relacionados:
Aislinn DerbezMauricio OchmannHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX