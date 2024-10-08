Aislinn Derbez ventila cómo se lleva su hija Kailani con la novia millonaria de Mauricio Ochmann

Video Aislinn Derbez opina de que su hija conviva con la novia de Mauricio Ochmann

Casi tres meses después de que Mauricio Ochmann confirmó su romance con Lorena González, Aislinn Derbez reveló por fin cómo se lleva su hija Kailani con la novia millonaria de su ex.

Sin dar detalles sobre el noviazgo que sostiene el actor con la hija del empresario farmacéutico Víctor Gonzalez, Aislinn Derbez se refirió a la química que ha logrado Kailani con Lorena, quienes ya han sido captadas conviviendo juntas.

“Creo que se lleva increíble”, admitió la hija de Eugenio Derbez ante la reportera Berenice Ortiz el 7 de octubre.

“Sí, es que mi hija la verdad tiene un corazón tan grande, se lleva bien con todo el mundo”, aseguró sobre la pequeña de 6 años.

La primera vez que Kailani fue captada conviviendo con Lorena González fue el 22 de julio en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Aquella ocasión, Mauricio Ochmann aseguró que tanto su hija como su novia "se quieren mucho".

Aislinn Derbez aclara rumores de nuevo romance

Por otro lado, la protagonista de ‘A la mala’ (película que puedes ver en ViX) negó tajante que esté iniciando una nueva relación. Incluso, confesó que, aunque tiene “cero prisas”, está a abierta a la posibilidad de volverse a enamorar.

“No hay galán, pero me siento muy feliz. Fíjate que estos últimos años que he estado soltera, son los mejores años de mi vida. Los primeros dos años han sido por elección, ahorita es la primera vez que te diría: ‘¡órale!’, ya me siento un poquito abierta, pero en cero prisas”, sentenció.