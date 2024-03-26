Mauricio Ochmann dedica cariñoso mensaje a su ex Aislinn Derbez: "Gracias por ser mi compañera"

Video Aislinn Derbez llora con Mauricio Ochmann tras su reencuentro en España: esto pasó

Los rumores de una posible reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez siguen latentes.

Nuevas especulaciones surgieron a raíz del inesperado y cariñoso mensaje que el actor publicó en Instagram con dedicatoria para la mamá de su hija Kailani.

Mauricio Ochmann admira a Aislinn Derbez

El histrión, de 46 años, "agradeció" a la actriz los meses que pasaron juntos en Madrid, España, trabajando en el rodaje de 'Hasta el fin del mundo'.

"Se acabó este proyecto maravilloso en España, con gente muy linda y profesional que voy a extrañar muchísimo. Gracias Aislinn Derbez por ser mi compañera y cómplice en esta aventura, admiración total", escribió.

En la publicación, el galán de televisión mostró algunos de los momentos que vivió con su exesposa, quien no pudo contener el llanto ante el aplauso del equipo de producción.

Aislinn Derbez también compartió su emoción ante la culminación del proyecto que la volvió a unir con el papá de su hija Kailani.

"'Hasta el fin del mundo' de los rodajes más bellos y retadores de mi vida, sino es que el más", externó la primogénita de Eugenio Derbez.

Pese a los mensajes y las fotos que han intercambiado, los actores han declarado que no tienen intención alguna de retomar su relación sentimental, pero que los seguirán viendo juntos por su hija.

La historia de amor de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

En 2014, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se conocieron en la película 'A la Mala', donde surgió el flechazo y comenzaron un tórrido romance.

Dos años después, la pareja contrajo nupcias en una íntima ceremonia en Tepoztlán, México, y en 2018 nació su hija Kailani.

En 2020 anunciaron su separación "desde el amor" y destacaron que seguirían siendo familia por el bienestar de su hija.