Aislinn Derbez

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann otra vez juntos por su hija Kailani: publican fotos

La expareja celebró el cumpleaños de su hija Kailani en Madrid, donde los dos viven desde hace unos meses.

Univision picture
Por:Univision
Video Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann juntos de nuevo: fue gracias a Kailani

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han desatado, por meses, los rumores de una posible reconciliación luego de que ambos se mudaron temporalmente a Madrid e, incluso, fueron captados caminando de la mano por las calles de la ciudad española.

La expareja, que estuvo casada de 2016 a 2020, se ha encargado de apagar las especulaciones señalando que simplemente son amigos y que tienen una gran relación por su hija Kailani.

Estas declaraciones quedaron confirmadas desde hace unos días, cuando Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebraron el cumpleaños número 6 de su hija.

Así festejaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann a su hija

Fue a través de sus respectivas cuentas de Instagram que las estrellas de cine y televisión publicaron varias fotografías en las que festejaron este 25 de febrero un año más de vida de la nieta de Eugenio Derbez.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann mostraron la primera celebración en Madrid, que fue una pequeña cena junto a la menor, con quien protagonizaron tiernos retratos y a quien le dedicaron un mensaje.

Feliz cumple número 6 Kailani. Te amamos inmensamente y somos muy afortunados de que seas nuestra hija”, escribieron como descripción de la publicación.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebraron así el cumpleaños de su hija Kailani
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebraron así el cumpleaños de su hija Kailani
Imagen Instagram Aislinn Derbez

Los seguidores de los artistas aplaudieron que pese a su divorcio sigan estando juntos y festejan a su hija como una familia unida.

“Crianza respetuosa de padres separados, bravo”, “Qué bonita amistad, así debe ser”, “Hay amores para toda la vida”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en sus perfiles personales.

Tan solo un día después de su primera publicación, la media hermana de José Eduardo Derbez compartió una imagen en la que detalló que realizaron una fiesta con temática de Monster High, donde Kailani lució un disfraz.

Mucho festejo hoy también… feliz cumpleaños”, señaló Aislinn Derbez, quien posó una vez más junto a su exesposo Mauricio Ochmann.

Así fue la fiesta de cumpleaños de Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann
Así fue la fiesta de cumpleaños de Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann
Imagen Instagram Aislinn Derbez

Hasta el momento, el actor no ha dado más indicios de los festejos de Kailani, los cuales avivaron una vez más una posible segunda oportunidad en la relación de Ochmann con Derbez.

