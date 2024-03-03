Aislinn Derbez revela qué hace en Madrid junto a su ex Mauricio Ochmann tras fotos tomados de la mano

Video Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann están juntos de nuevo: así de felices se dejaron ver por Madrid

Las calles de Madrid, España, fueron testigos de un sorprendente encuentro entre Aislinn Derbez y su exesposo, Mauricio Ochmann, quienes fueron captados tomados de la mano.

Las imágenes, publicadas el pasado 22 de febrero por la revista Quién, generaron especulaciones sobre una posible reconciliación entre la expareja.

Ninguno de los dos actores hicieron comentarios inmediatos desde sus cuentas oficiales tras la difusión de esas imágenes: "Captados en Madrid: ¿Será que donde hubo fuego…?", dijo la revista mexicana al divulgarlas en Instagram.

La fecha exacta de las fotos y su contexto no quedaron claros. No se supo de manera oficial si correspondían a una sesión de fotos, a algún proyecto en cine o televisión, o simplemente a un encuentro casual.

FOTOS: Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann juntos y tomados de la mano en Madridhttps://t.co/fblEDiaM9S — Quién (@Quien) February 22, 2024



El mismo día en que el medio las publicó, horas antes Mauricio Ochmann compartió un breve clip mostrando la vista que tenía frente al Palacio Real de Madrid. Aunque no apareció con él Aislinn Derbez, ahora es la actriz la que rompe el silencio y explica por qué está con él.

Aislinn Derbez habla sobre su viaje con Mauricio Ochmann

En las últimas horas, Aislinn Derbez ha compartido fotos y videos que explican el motivo por el que está en Madrid, España, en donde también está su exesposo Mauricio Ochmann.

"La cantidad de cosas por las que hemos pasado en sólo 2 semanas de los rodajes más complejos de mi vida, pero también de lo más hermoso", escribió según una reseña del portal de la revista ¡Hola! USA publicada este viernes 1 de marzo.

De acuerdo con ese medio, la actriz ha vuelto a unirse a su exesposo en un proyecto cinematográfico. La película en cuestión se llama 'Hasta el fin del mundo', y es la primera vez que trabajan juntos desde su separación. La capital española es el escenario de esta cinta, dirigida por Emiliano Gastro.

"Nuestra escena de hoy, la magia del cine", escribió la hija de Eugenio Derbez en otra foto del rodaje descrita por ¡Hola! USA.

"Luego tocó dar vueltas en esta cosa y casi me vomito", añadió en un clip en donde se le ve grabando una escena en la que gira junto a Mauricio Ochmann.

Esta es una de las fotos que ha compartido Aislinn Derbez desde España del rodaje de la película 'Hasta el fin del mundo' en la que también participa su exesposo Mauricio Ochmann. Imagen Aislinn Derbez/Instagram



"Hoy solo quiero dormir y eso que ayer fue de los días más sencillos por estar dentro de un foro, pero aun así estoy agotada", agregó la actriz en otra historias.

Según ¡Hola! USA, las fotos que divulgó Quién en las que la pareja está tomada de la mano paseando por Madrid supuestamente "forman parte de la filmación de la cinta".

Ni Aislinn Derbez ni Mauricio Ochmann salieron de manera inmediata a desmentir o confirmar la aseveración de la revista.

Sin embargo, este sábado 2 de marzo, el actor continuó compartiendo algunos aspectos de la filmación.

Mauricio Ochmann también ha compartido detalles del rodaje. Imagen Mauricio Ochmann/Instagram

Kailani viaja con Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez a España

De acuerdo con ¡Hola! USA, la pareja está en España junto con Kailani, la hija que tienen en común.

De hecho, la niña cumplió en aquellas tierras sus 6 años de vida el pasado 26 de febrero. Su famosa madre compartió unas fotos en Instagram en la que aparece celebrando con ella y con Mauricio Ochmann.

Kailani, la hija de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, pasó su cumpleaños 6 junto a sus famosos padres en Madrid. Imagen Aislinn Derbez/Instagram



La pareja de actores estuvieron casados desde 2016 hasta 2020. Tras su separación, ambos han mantenido una relación amigable y se han enfocado en la crianza de su hija.

En enero pasado, Mauricio Ochmann declaró a la prensa que no había razón para una reconciliación, ya que estaban bien como una familia unida.

Los dos están solteros. A finales de noviembre pasado, él confirmó que había terminado el romance que tenía desde abril de 2021 con Paulina Burrola.