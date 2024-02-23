Matías Novoa

Matías Novoa confiesa que "se le derrumbó todo" cuando perdió un bebé con Michelle Renaud

El protagonista de telenovelas también compartió dónde nacerá el pequeño Milo, entre otros detalles del embarazo de la actriz.

Video Matías Novoa ya está 'practicando' para cuando nazca su bebé con Michelle Renaud: así lo presumió

Michelle Renaud reveló que antes de su embarazo actual, perdió un bebé, en una entrevista publicada el miércoles pasado para el podcast ‘Me late ser humano’ con Irán Castillo y Pepe Ramos

“Nos quedamos embarazados y cuando le contamos a los niños, la reacción fue tan increíble… Sentía una plenitud, desafortunadamente lo perdimos… Fue un momento fuerte como pareja”, detalló la actriz.

Tras la confesión de la protagonista de telenovelas, Matías Novoa rompió el silencio sobre el bebé que perdió su esposa y destacó que fue un momento complicado como pareja.

El chileno reveló que todo sucedió durante el primer trimestre del embarazo y destapó cómo se enteraron de la noticia.

“No fue fácil, los primeros tres meses son los más complicados y hay que tener ciertos cuidados y cuando nos dieron la noticia, lo fuimos a ver al ultrasonido y no tenía movimiento ya el bebé”, relató para los micrófonos de Hoy.

Matías Novoa indicó que fue un episodio de “shock” para él, pero que pudo reconfortarse y apoyar incondicionalmente a Michelle Renaud.

A mí se me derrumbó todo y no sabía ni qué pensar, quedé en shock, de repente reaccioné y quise apoyar a Mich. Pasamos todo ese duelo que no fue fácil y ya dijimos ‘lo vamos a lograr’”, sentenció.

Matías Novoa revela dónde nacerá el bebé que espera con Michelle Renaud

Luego de externar el difícil episodio que vivieron como pareja, el actor abrió su corazón y habló sobre Milo, bebé que espera su esposa.

Detalló que están muy felices, porque es un bebé que anhelaban mucho.

“Contentos, felices, era algo que ya veníamos platicando con Mich, era un proyecto de vida y se logró. Nos mandaron del universo un bebé hermoso que está creciendo”, precisó.

Afirmó que Michelle Renaud ya se encuentra en el segundo trimestre de embarazo y que espera que el pequeño nazca en junio.

El bebé va a cumplir seis meses ya y si sacan la cuenta estará para fines de junio, espero que sea géminis como yo, que nazca antes del 21, que por ahí están las fechas y probablemente lo tengamos fuera de México”, aseguró.

Matías Novoa y Michelle Renaud se casaron en diciembre pasado y con la próxima llegada de Milo completarán la familia que formaron con sus hijos Axel y Marcelo.

