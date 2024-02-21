Michelle Renaud confiesa que perdió un bebé antes de su embarazo: “Fue fuerte y doloroso”

Video El embarazo de Michelle y Matías saltó de la pantalla a la realidad: así fue en 'La Herencia'

A finales de enero, Michelle Renaud acabó con las especulaciones y confirmó que estaba esperando a su primer hijo con Matías Novoa. A casi un mes de la noticia, la actriz se sinceró, revelando que perdió un bebé antes de su embarazo.

Durante su participación en el podcast ‘Me late ser humano’ con Irán Castillo y Pepe Ramos, la protagonista de telenovelas detalló que tuvieron una pérdida meses antes de la dulce espera de Milo Novoa Renaud.

Michelle Renaud habla de la pérdida de su segundo bebé

La actriz relató que todo fue felicidad cuando supo que estaba embarazada, pues tanto su hijo Marcelo como su hijastro Axel recibieron muy bien la noticia, sin embargo, al poco tiempo enfrentaron un momento doloroso.

“Nos quedamos embarazados y cuando le contamos a los niños, la reacción fue tan increíble. Axel corría, nos daba las gracias y lloraba, Marcelo brincaba y decía ‘voy a tener un hermano’, se abrazaban entre ellos. Yo decía ‘wow’, sentía una plenitud, desafortunadamente lo perdimos y lo compartimos con los niños tal cual”, relató.

Michelle Renaud reveló cómo enfrentó la pérdida que tuvo y destacó que lo vio como un aprendizaje.

Aseguró que “agradeció” el vivir ese momento con Matías Novoa, pues se sintió “contenida y amada” pese a ser una situación tan complicada.

“ Este bebé vino a enseñarme que sí es lo que quiero, que sí es lo correcto y que sí es por ahí. Fue un momento fuerte como pareja, pero es increíble como en un momento de pérdida, que puede ser muy doloroso, estábamos en la cama del hospital y yo decía ‘gracias porque esto lo estoy viviendo con él, wow, qué padre sentirte contenida, amada, valorada’”, sentenció.

Hace unos días, Michelle Renaud y Matías Novoa revelaron a la revista CARAS que el embarazo de su primer hijo juntos pudo lograrse gracias a un tratamiento in vitro.

“El año pasado decidimos que queríamos tener un bebé, yo puse en pausa mi carrera para enfocarme en el embarazo, aunque queríamos que sucediera de forma natural, al hablar con el doctor, llegamos a la conclusión de que sería más fácil por medio del in vitro”, detalló.

Michelle Renaud cumple su sueño de tener una familia gracias a Matías Novoa

Durante su charla con Irán Castillo y Pepe Ramos, Michelle Renaud también confesó que desde niña soñó con ser mamá y formar una familia.

“Ahorita estoy viviendo mi sueño, lo que soñaba desde chiquita… Siempre me imaginaba teniendo una pareja increíble al lado y teniendo mis hijos”, expresó.

Cuando conoció a Matías Novoa, se dieron cuenta que ambos perseguían el mismo sueño, por lo que siempre supieron que buscarían embarazarse lo más pronto posible.