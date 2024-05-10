Matías Novoa publica mensaje de despedida y por fin se reencontrará con Michelle Renaud

Video Bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa todavía no nace y ya mostró que le gusta “bailar”: video

En marzo pasado, Michelle Renaud y Matías Novoa dieron a conocer que su bebé Milo nacerá en Madrid, España. La pareja confesó que se mudarán por tiempo indefinido y que dicho país se convertirá en "su base", aunque vendrán constantemente a México.

La primera en dejar México fue la actriz, quien el pasado 23 de abril, llegó a la Madre Patria en compañía de su hijo Marcelo y su prima, ya que su esposo permaneció en el país por motivos de trabajo.

A unas semanas de su separación, Matías Novoa dejó ver que está listo para reencontrarse con su esposa, ya que las grabaciones de la telenovela Marea de pasiones llegaron a su fin y así dijo adiós.

Matías Novoa se despide para reunirse con Michelle Renaud

El chileno se despidió de su última telenovela la noche de este 9 de mayo al publicar un emotivo mensaje de adiós en su cuenta oficial de Instagram.

En la publicación, Matías Novoa compartió fotografías del proyecto, que protagonizó con Oka Giner, y agradeció la oportunidad brindada, reiterando el gran cariño que le guardará a todos los que formaron parte del proyecto, comandado por Giselle González.

" Gracias a todo ese equipo maravilloso que aguantó esta marea. Gracias a mis compañeros que pusieron el corazón en este proyecto. Es una fortuna que se crucen en tu camino gente llena de talento y generosidad. Se acabó otro proyecto más, otro proyecto que se queda en el corazón, en el baúl de los recuerdos. Gracias, gracias, gracias", escribió el actor.

Matías Novoa se despide de Marea de Pasiones Imagen Instagram Matías Novoa



Su compañera de melodrama, Oka Giner, le dedicó un emotivo mensaje y precisó: "Gracias por el juego, las risas y tanta complicidad. Ve a romperla".

Gracias a su posteo de despedida queda claro que Matías Novoa ya estaría alistando su llegada a España para reencontrarse con su familia, aunque no ha revelado la fecha exacta de su partida.

Michelle Renaud dice "le urge" ver a Matías Novoa en España

Un día antes del mensaje de adiós del actor, Michelle Renaud compartió en su perfil personal varias fotos de su nueva vida en Madrid, España, ciudad que aseguró está "amando".

En el mismo posteo, la actriz mencionó que "le urge que Matías ya esté ahí con ella", pues por el momento únicamente se comunican a través de videollamada.

El actor reaccionó a las palabras de su esposa y se limitó a sumarse a los miles de Me gusta; pero horas después compartió una historia en su perfil de Instagram, donde recuerda cómo abrazaba a Michelle Renaud y junto a un emoji en forma de corazón, escribió: "Ya te quiero abrazar así".