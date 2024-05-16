Matías Novoa

Matías Novoa muestra en fotos su nueva casa en Madrid: así se ve Michelle Renaud

Matías Novoa utilizó su cuenta de Instagram para dejar ver el nuevo hogar que comparte con Michelle Renaud en España. En las imágenes, se observa la recta final del embarazo de su esposa.

Michelle Renaud y Matías Novoa se reencontraron este 13 de mayo en Madrid, España, cuando el actor dejó México para reunirse con su esposa.

La pareja se mudó a la Madre Patria para recibir a su hijo Milo; tras comenzar su nueva vida, el actor presumió
en redes sociales algunos detalles de la nueva casa que comparte con la protagonista de telenvoelas y su hijastro Marcelo.

Matías Novoa presume su nueva casa con Michelle Renaud

El chileno compartió en su cuenta oficial de Instagram varias fotografías de su nueva vida en Madrid. Las imágenes dejan al descubierto parte de una de las recámaras del inmueble, la terraza, la sala y hasta la entrada de su casa.

“Poquito de estos días movidos”, escribió Matías Novoa como descripción de las imágenes, en las cuales también dejó ver el avanzado embarazo de Michelle Renaud.

Matías Novoa presume su nueva casa junto a Michelle Renaud
Matías Novoa presume su nueva casa junto a Michelle Renaud
Imagen Instagram Matías Novoa


Los protagonista de telenovelas decidieron decorar su nueva casa en tonos blancos y grises; además, las habitaciones cuentan con grandes ventanales.

Así es la nueva casa de Matías Novoa y Michelle Renaud
Así es la nueva casa de Matías Novoa y Michelle Renaud
Imagen Instagram Matías Novoa


Michelle Renaud no ha presumido su nueva casa en España y estás con las únicas fotos que Matías Novoa ha publicado tras su mudanza a España, donde nacerá su hijo Milo.

Matías Novoa y Michelle Renaud protagonizan fotos en su nueva casa
Matías Novoa y Michelle Renaud protagonizan fotos en su nueva casa
Imagen Instagram Matías Novoa

Michelle Renaud y Matías Novoa revelan cómo será el parto de su bebé

Michelle Renaud confesó en marzo pasado que su hijo Milo no nacería en México y aunque en ese momento no señaló que lo tendría en España, sí dio detalles sobre el parto.

“(Quiero que sea natural) obviamente. No, yo nunca he sido de agua (en el parto), en mi casa sí, pero sin agua… Mi parto (será) en casa con Mati, con Marcelo, nada más nosotros tres, dándole la bienvenida a este bebecito, que nadie lo conozca hasta dentro de 15 días, estando nosotros y que sea nuestro momento”, reveló a Berenice Ortiz.

Matías Novoa confirmó las declaraciones de su esposa un mes después y en entrevista con el programa Hoy, detalló que él estará presente y asistirá en el nacimiento de su segundo hijo.

"Va a ser parto natural, lo más probable es que sea en casa y espero no desmayarme… Supuestamente en un parto normal bien, no debería sangrar, más que una pequeña quizás heridita. Si pasa lo contrario, les voy a contar, bueno, más bien Mich les va a contar qué pasó conmigo”.

