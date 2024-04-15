¿Exesposa de Matías Novoa revela si ya perdonó al actor? Confiesa si se arrepiente de su boda

Video Michelle Renaud y Matías Novoa tendrán un 'bebé arcoíris', ¿por qué se le llama así?

Matías Novoa se casó con Isabella Castillo en 2019 y dos años después se separaron, señalando que se daba en los mejores términos.

Ahora que el actor rehizo su vida, la atriz se sinceró sobre su exesposo y detalló si se arrepiente de haberse casado y hasta confesó si ya lo perdonó.

¿Exesposa de Matías Novoa le guarda rencor?

Isabella Castillo habló con TVyNovelas este 15 de abril y reveló cómo superó su ruptura con el protagonista de ‘Marea de Pasiones’.

Aseguró que “ella cree en el perdón”, porque nunca ha sido una mujer que le gusta quedar bien con todas sus relaciones personales.

“Yo soy así, creo en el perdón, así todo haya terminado mal, uno no puede cerrar un capítulo sintiendo rencor o rabia, ni nada. Creo en las buenas energías y cuando tú entiendes que todo pasa por un motivo, cierras cualquier capítulo de la mejor manera. A mí no me gusta quedar mal con nadie, ni con amigos, ni con parejas, me gustan las salidas elegantes. Hay que cerrar el capítulo bien, para emprender uno mejor”.

Isabella Castillo mencionó si a tres años de su divorcio hay alguna relación de amistad con el esposo de Michelle Renaud, asegurando que “se llevan bien”.

“Él siguió con su vida y yo con la mía, no tenemos comunicación diaria, no puedo decir que sigue siendo mi amigo, pero si me lo encuentro el día de mañana le voy a dar un beso y un abrazo porque fue una persona que amé muchísimo, que me enseñó lo que quiero y lo que no, fue un maestro. Él me lleva 15 años y cuando me casé tenía 24, entonces aprendí muchísimo de él, aprendí a trabajar la paciencia y, obviamente, siempre le voy a tener un cariño especial, haya pasado lo que haya pasado, pero no es una persona con la que mantenga una relación cercana”.

La actriz recalcó que no se arrepiente de haberse casado con Matías Novia: " Me casé muy enamorada y no me arrepiento, lo haría todo de nuevo, pero ya viví esa experiencia".

Exesposa de Matías Novoa tiene romance con famoso actor

Luego de su fracaso matrimonial, Matías Novoa se dio otra oportunidad en el amor con Michelle Renaud y en diciembre de 2023 contrajeron nupcias y ahora están a la espera de su primer hijo juntos: Milo.

Isabella Castillo también está estrenando romance y desde hace meses es pareja del actor Cristian Gamero.

“Algo pasa con esa serie que siempre consigo novio, pero sí, me tocó un día hacer unas escenas con Cristian, me invitó a cenar, me cayó muy bien y estoy feliz porque tiene buen corazón, es una linda persona, muy buen novio, súper detallista conmigo, es muy fácil de comunicarme con él”, sentenció.

La exesposa de Matías Novoa está “orgullosa” del hombre que tiene a su lado y aseguró que aunque su relación llegue a su fin, ella “siempre estará abierta al amor”.