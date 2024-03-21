Famosos

Michelle Renaud publica la primera foto de su bebé con Matías Novoa y presume la carita de Milo

La actriz, quien está en el segundo trimestre de embarazo, presumió su pancita y dedicó un emotivo mensaje a su hijo, hijastro y esposo.

Video Michelle Renaud muestra la carita de su bebé arcoíris por primera vez

Michelle Renaud atrajo la atención al compartir la primera fotografía de su bebé junto a Matías Novoa. En la imagen, la actriz finalmente mostró la tierna carita de su hijo Milo.

Michelle Renaud deja ver, por fin, la carita de su hijo Milo

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de ‘La Herencia’, telenovela que puedes ver en ViX, compartió varias imágenes en las que lució su segundo trimestre de embarazo.

En las fotografías, la actriz Michelle Renaud posa muy sonriente junto a su primogénito Marcelo, su hijastro Axel y su esposo, Matías Novoa; además, presume orgullosa su pancita de embarazo.

En un emotivo mensaje, la estrella de telenovelas destacó lo importante que ha sido tenerlos a su lado durante este proceso de gestación: “Estar embarazada es muy bonito… pero alrededor de ellos es mágico”

Michelle Renaud presume su pancita de embarazo junto a su hijo e hijastro
Michelle Renaud presume su pancita de embarazo junto a su hijo e hijastro
Imagen Instagram Michelle Renaud


Sin embargo, la imagen que cautivó fue en la que mostró la carita de Milo, su segundo bebé. Los fans de la actriz y el protagonista de ‘Marea de pasiones’ opinaron que el bebé “será una belleza” y expresaron su emoción por conocerlo.

“Qué lindas fotos”, “Qué hermosa familia formaron”, “Se parece al papá”, “Tiene tu nariz, se ve”, “Ese bebé estará llenito de amor”, “El bebé será hermoso”, son algunos de los comentarios que le llegaron a Michelle Renaud.

Así luce Milo, hijo de Michelle Renaud y Matías Novoa
Así luce Milo, hijo de Michelle Renaud y Matías Novoa
Imagen Instagram Michelle Renaud

Michelle Renaud confirmó así que esperaba su primer hijo con Matías Novoa

La actriz Michelle Renaud confirmó su embarazo el domingo 28 de enero, al compartir la primera imagen oficial de su ‘baby bump’.

La publicación estuvo acompañada por la sencilla pero significativa palabra “Love” (amor) y dos días después de anunciar la noticia, Michelle Renaud tuvo un breve encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Durante su charla, destacó cómo vivió los primeros meses de embarazo. Según sus palabras: “Los primeros meses han sido difíciles y del segundo bebé más. Ha estado rudo. Han sido peor las náuseas que el antojo”.

Además, la actriz reveló que antes del embarazo de su hijo Milo, sufrió la pérdida de un bebé, un hecho que Matías Novoa afirmó “lo derrumbó”.

