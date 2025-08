Maryfer Centeno sufre asalto y Gala Montes ¿da a entender que su mamá pudo estar detrás?

“Les quiero decir con mucha pena, con mucho dolor que robaron mi oficina, que hackearon también mi canal de YouTube, que borraron todos mis videos. Es un canal que ya lleva algún tiempo, que a mí me gusta mucho hacer contenido, que me borraron absolutamente todo”, explicó casi al borde del llanto.

¿Mamá de Gala Montes estaría detrás? Esto dijo la actriz

Maryfer niega que mamá de Gala Montes esté involucrada

“¿Habrá sido la mamá de Gala?”, le preguntaron . “No, definitivamente, no. Yo estoy convencida de que no. Obviamente hay una línea de investigación, pero no… No fue la mamá de Gala Montes y tampoco fue Ginny Hoffman. Yo entiendo que la mamá de Gala Montes es una villana en este momento en las redes sociales, pero no fue esa señora”, sentenció.