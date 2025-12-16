Martha Higareda Martha Higareda estuvo “entre la vida y la muerte” tras dar a luz a sus gemelas: publica duras fotos La actriz de ‘Amar te duele’ se sinceró sobre la “experiencia espiritual” que vivió tras sufrir grave complicación posparto. “Se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía”, declaró.



Martha Higareda estuvo “entre la vida y la muerte” tras dar a luz a sus gemelas, fruto de su matrimonio con Lewis Howes.

La actriz de ‘Amar te duele’ se sinceró sobre los momentos de angustia que vivió tras saber a una de sus bebés en “terapia intensiva” y, posteriormente, con su hospitalización de emergencia tras presentar una grave complicación posparto.

“Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia. En este mes y medio volví dos veces a emergencias”, contó en Instagram este 16 de diciembre.

Martha Higareda tuvo preeclampsia posparto. Imagen Martha Higareda / Instagram



De acuerdo con Martha Higareda, los médicos estuvieron intentando estabilizarla por “casi 6 horas”, mismas en las que, asegura, vivió “una experiencia espiritual”.

“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Dios y El rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón”, compartió.

“Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar. Gracias a mi esposo, nuestros papás, nuestra familia y amigos fueron mi fuerza para seguir luchando”, agregó.

La actriz compartió duras fotografías sobre su estancia en el hospital. Imagen Martha Higareda / Instagram



La exinvestigadora de ¿Quién es la Máscara? no dio detalles de la “experiencia espiritual” que vivió, sin embargo, se dijo agradecida por estar junto a sus gemelas.

“Sé que Dios y el Rosario salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida”, sentenció.

Los médicos trataron casi seis horas en estabilizarla tras llegar de emergencia el hospital. Imagen Martha Higareda / Instagram

El embarazo gemelar de Martha Higareda

El 23 de junio, Martha Higareda y Lewis Howes anunciaron que se convertirían en papás. Sin embargo, fue hasta finales de agosto que la actriz reveló que atravesaba por un embarazo gemelar.

“Estoy más que emocionada. Muy contenta por esta doble bendición, así que imagínate”, declaró Martha a la revista Caras el 25 de agosto.

“Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo”, recordó.

“No podía contener la emoción”, confesó Lewis Howes, “tener dos hijos es una bendición para mí”.

Las primeras fotos de sus bebés

A pesar de que Martha Higareda documentó detalles de su embarazo hasta el último momento, fue hasta el 18 de noviembre que anunció el nacimiento de sus gemelas y compartió sus primeras fotografías.