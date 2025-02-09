Martha Higareda se casa con su millonario novio: las fotos de la paradisíaca boda

Video Las imágenes de la boda de Martha Higareda con Lewis Howes: sorprenden con sus looks

Martha Higareda, de 41 años, celebró su espectacular boda con el estadounidense Lewis Howes este sábado 8 de febrero luego de que se comprometieron en septiembre de 2023.

En redes sociales circularon las primeras fotos de las nupcias que se llevaron a cabo en el complejo turístico de Mayakoba, en las inmediaciones de Playa del Carmen, México.

La boda de Martha Higareda desde el caribe mexicano

La pareja se casó en una íntima ceremonia, según lo que se dio a conocer este fin de semana desde el caribe mexicano.

" Gracias a Dios, a nuestras familias y amigos. Queremos compartirles nuestras primeras fotos de casados. Gracias", escribieron los recién casados en Instagram.

Martha Higareda y Lewis Howes se casaron en Quintana Roo, México. Imagen Yordi Rosado/Instagram

Así fue el vestido de novia de Martha Higareda

El diseño que eligió la integrante de investigadores de ¿Quién es la Máscara? fue elegante, de corte A y en capas de tul ligero.

El corset strapless con escote en una forma de corazón le dio el toque de tendencia con detalles de encaje.

Playa del Carmen fue el escenario de la boda de Martha Higareda. Imagen Yordi Rosado/Instagram



El tradicional ramo fue en colores rosa y durazno, dando ese toque fresco, característico de Playa del Carmen.

El novio optó por un moderno traje en color aqua, también resaltando el contexto del caribe en donde se casaron.

La pareja se había comprometido en septiembre de 2023. Imagen Yordi Rosado/Instagram

¿Quién es el esposo de Martha Higareda?

Lewis Howes es oriundo de Ohio y nació en 1983. Es un exjugador de fútbol americano que ahora es escritor, conferencista y un prominente empresario. Escribió el libro 'The school of greatness'.