Bebé de Martha Higareda no podía respirar cuando nació: ella revela momentos de angustia

La actriz finalmente se sinceró sobre los momentos de angustia que vivió durante el nacimiento de sus gemelas, ya que una de ellas tuvo que permanecer por días en terapia intensiva.

Elizabeth González
Martha Higareda se conmovió hasta las lágrimas al recordar el nacimiento de sus gemelas a finales de 2025. La actriz habló por primera vez sobre los momentos de angustia que vivió durante su estancia en el quirófano, cuando una de sus bebés no podía respirar tras nacer.

“Cuando sale nuestra primera bebé (…) le hacen cosas y se escucha que llora… y sientes un alivio, un amor y el gracias a Dios más grande de que puedas escuchar a tu bebé que llorar y que llora fuerte”, contó en el podcast ‘De todo un mucho’ el 14 de enero.

“Entonces, nace la primera, nos super emocionamos y, de repente, cortan el cordón umbilical. La limpian y se la llevan a otra parte del quirófano (…) mientras le están haciendo esos estudios a una, nace la segunda bebé y no llora… empiezas a escuchar a la doctora: ‘come on baby, come on baby’, y sientes que tu alma cuelga de un hilo y ese hilo lo sostiene Dios”, agregó.

La protagonista de ‘Amar te duele’ reconoció que esos segundos se volvieron “eternos” y, aunque reconoció que al escuchar llorar a su segunda bebé, la paz volvió, los nervios regresaron cuando notó a su pequeña “débil”.

“Nace nuestra segunda bebé… se tarda en respirar… vienen con la primera bebé, me la ponen en el pecho (…) y cuando y me ponen a la segunda bebé (se sentía) débil. Le empiezan a hacer luego luego estudios y se dan cuenta que necesita ayuda para respirar… en ese momento (…) se la llevan a incubadora”, expresó.

Martha Higareda con sus bebés.
Martha Higareda describió los siguientes días después de su parto como algo “agridulce” porque mientras estaba feliz con una de sus bebés entre sus brazos, su corazón estaba con la otra bebé que seguía en la incubadora.

“No te dicen mucho… entonces, es como muy fuerte… cuando ya por fin la pude ir a ver en silla de ruedas (…) la imagen de ver a un bebé recién nacido, que es tu bebé, con un montón de aparatos conectados con sus venitas (es fuerte)”, dijo, revelando que después de cuatro días tanto ella como los bebés fueron dados de alta.

El nacimiento de sus bebés

El 18 de noviembre, Martha Higareda y su esposo, Lewis Howes anunciaron el nacimiento de sus gemelas y ambos compartió sus primeras fotografías.

“Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida. Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos”, escribieron.

