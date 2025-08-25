Video Las imágenes de la boda de Martha Higareda con Lewis Howes: sorprenden con sus looks

Martha Higareda compartió una sorpresiva noticia sobre su embarazo, el cual se encuentra alrededor del séptimo mes.

Fue en junio cuando la actriz de 41 años reveló que, junto con su esposo Lewis Howes, se convertirán en papás por primera vez.

Ahora, la protagonista de ‘Amar te duele’ y el empresario revelaron en entrevista con Caras México que no esperan uno, sino dos bebés.

“Estoy más que emocionada. Muy contenta por esta doble bendición, así que imagínate”, aseguró ella a la revista.

Martha Higareda y Lewis Howes emocionados por sus hijos

Ahondando al respecto, Martha Higareda explicó que esperaron para dar esta noticia ya que su doctor les pidió que esperaran a “que todo estuviera seguro”.

“Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo”, recordó.

“No podía contener la emoción”, confesó Lewis Howes, “tener dos hijos es una bendición para mí”.

La también productora contó que le “ha aumentado el cansancio y el sueño”: “Me pasa todo el tiempo y a cada rato me quedo dormida”.

Mientras los retoños llegan, ellos han estado “hablando con amigos y conocidos”, como Claudia Álvarez, para “pedirles consejos”.

“Todos nos dicen que es muy bonito, pero que sí es más cansado que tener sólo un bebé, sobre todo para la mujer, ya que tienes dos bocas que alimentar y eso lleva más tiempo, pero no importa, estoy supercontenta, aunque sé que habrá momentos de cansancio”, indicó la modelo.

¿Cuándo nacerán los bebés de Martha Higareda?

A causa de una operación previa, en la que le extrajeron unos miomas uterinos, Martha Higareda detalló que ya sabe cómo y cuándo dará a luz.

“Me dicen que no puede ser parto natural, así que tiene que ser cesárea, y está programada más o menos para mediados de octubre. O sea, ya muy pronto”, adelantó.

Ante el inminente nacimiento de sus primogénitos, ellos ya están preparando su hogar para recibirlos: “Ya tenemos las cunitas”.