Nacen gemelas de Martha Higareda: su esposo revela “sustos de salud” con la actriz y una bebé

Video Las imágenes de la boda de Martha Higareda con Lewis Howes: sorprenden con sus looks

Martha Higareda y Lewis Howes se convirtieron en padres de niñas gemelas, de quienes sorprendieron al publicar sus primeras imágenes este 18 de noviembre.

La noticia del nacimiento de sus bebés la dieron a conocer a través de Instagram, donde el esposo de la actriz reveló “sustos de salud”, de los que ahora se encuentran recuperando.

“Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida. Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos”, escribió.

Lewis Howes no reveló detalles sobre las complicaciones de salud que tuvo la actriz de ‘Amar te Duele’. Sin embargo, agradeció las muestras de cariño hacia su familia.

“Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo. Gracias a Dios”, agregó.

Las primeras imágenes de las gemelas de Martha Higareda

Para presentar al mundo a sus gemelas, Martha Higareda y Lewis Howes compartieron en Instagram las primeras imágenes de las bebés recién nacidas, de quienes únicamente se les ve sus manitas junto a las de sus padres.

Así anunciaron el nacimiento de sus gemelas. Imagen Martha Higareda / Instagram



Para acompañar esta publicación, el conferencista motivacional sumó la estrofa de la canción 'Small hands' de Teddys Swims sin revelar más datos sobre el nacimiento de sus gemelas.

"These small hands, they don’t care where I come from where I’ve been. Oh, I never loved myself until the day I held these small hands".

Así anunciaron que serían papás

El 23 de junio, Martha Higareda y Lewis Howes anunciaron que se convertirían en papás. Sin embargo, fue hasta finales de agosto que la actriz reveló que atravesaba por un embarazo gemelar.

“Estoy más que emocionada. Muy contenta por esta doble bendición, así que imagínate”, declaró Martha a la revista Caras el 25 de agosto.

“Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo”, recordó.

“No podía contener la emoción”, confesó Lewis Howes, “tener dos hijos es una bendición para mí”.

Martha Higareda y Lewis Howes iniciaron su noviazgo en 2021 y dos años después se comprometieron. Él le entregó el anillo de compromiso en pleno escenario, durante una presentación que hizo en Ohio.