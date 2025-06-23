Martha Higareda anuncia que a sus 41 años está embarazada de su primer hijo con Lewis Howes

Video Las imágenes de la boda de Martha Higareda con Lewis Howes: sorprenden con sus looks

Martha Higareda, famosa por sus actuaciones en ‘Amarte duele’ y ‘No manches Frida’, y su esposo, el autor y motivador estadounidense Lewis Howes, anunciaron que están esperando a su primer hijo.

La actriz dio la noticia a través de la revista Caras México con una publicación compartida simultáneamente en Instagram este 23 de junio.

El anuncio ocurre un año después de que Higareda se sometió a una compleja cirugía para remover miomas uterinos.

Martha Higareda compartió en sus redes que llevaba un tiempo "sin cuidarse", pero que esta situación le impedía embarazarse.

“Llevábamos tiempo sin cuidarnos y aunque yo soy fértil, estos miomas no permitían que hubiera espacio para un bebé dentro del útero”, afirmó en mayo pasado.

Martha Higareda y Lewis Howes, su historia de amor

La actriz supo de la existencia del conferencista por una entrevista que vio y poco después coincidió con él en Quintana Roo, México. Fue ahí donde él la contactó y se dio su primer encuentro.

Martha Higareda y Lewis Howes iniciaron su noviazgo en 2021 y dos años después se comprometieron. Él le entregó el anillo de compromiso en pleno escenario, durante una presentación que hizo en Ohio.