Martha Higareda anuncia que a sus 41 años está embarazada de su primer hijo con Lewis Howes
La actriz anunció que está en espera de su primer hijo con Lewis Howes. Poco antes, Martha Higareda confesó que tuvo que someterse a una cirugía tras descubrir que tenía un padecimiento en la matriz.
Martha Higareda, famosa por sus actuaciones en ‘Amarte duele’ y ‘No manches Frida’, y su esposo, el autor y motivador estadounidense Lewis Howes, anunciaron que están esperando a su primer hijo.
La actriz dio la noticia a través de la revista Caras México con una publicación compartida simultáneamente en Instagram este 23 de junio.
El anuncio ocurre un año después de que Higareda se sometió a una compleja cirugía para remover miomas uterinos.
Martha Higareda compartió en sus redes que llevaba un tiempo "sin cuidarse", pero que esta situación le impedía embarazarse.
“Llevábamos tiempo sin cuidarnos y aunque yo soy fértil, estos miomas no permitían que hubiera espacio para un bebé dentro del útero”, afirmó en mayo pasado.
Martha Higareda y Lewis Howes, su historia de amor
La actriz supo de la existencia del conferencista por una entrevista que vio y poco después coincidió con él en Quintana Roo, México. Fue ahí donde él la contactó y se dio su primer encuentro.
Martha Higareda y Lewis Howes iniciaron su noviazgo en 2021 y dos años después se comprometieron. Él le entregó el anillo de compromiso en pleno escenario, durante una presentación que hizo en Ohio.
En marzo de 2023 se fueron a vivir juntos y en febrero pasado se casaron en el complejo turístico de Mayakoba, en las inmediaciones de Playa del Carmen, México.