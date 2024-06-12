Nadia Ferreira

Nadia Ferreira celebra el primer cumpleaños de su hijo y despeja las dudas sobre su nombre

Aunque desde septiembre se sabía que el niño llevaba el nombre de su famosos padre, no estaba claro si era el de pila o el artístico. A un año de su nacimiento, el misterio queda resuelto.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Marc Anthony “rezó” para que el hijo que tuvo con Nadia Ferreira no se pareciera a él

El hijo de Nadia Ferreira y Marc Anthony cumplió su primer año de vida este 12 de junio. La modelo paraguaya le dedicó una tierna felicitación en Instagram y por fin despejó las dudas sobre el nombre del bebé, pues solo se conocían las iniciales.

En septiembre reveló que las letras de su nombre eran M.A. Jr., lo que comprobaba que se llamaba como su famoso padre, lo cual se había especulado desde meses antes. Sin embargo, no quedaba claro si llevaba el nombre de pila del cantante, Marco Antonio, o el artístico, Marc Anthony. Un año después del nacimiento del pequeño el misterio queda resuelto.

PUBLICIDAD

Más sobre Nadia Ferreira

Los looks de Nadia Ferreira en Premios Juventud: utilizó seis espectaculares vestidos
0:48

Los looks de Nadia Ferreira en Premios Juventud: utilizó seis espectaculares vestidos

Univision Famosos
Nadia Ferreira y sus seis espectaculares vestidos en Premios Juventud
1 mins

Nadia Ferreira y sus seis espectaculares vestidos en Premios Juventud

Univision Famosos
Las mejores vestidas de Premios Juventud: Bad Gyal, Kenia Os y otras famosas que robaron cámara
15 fotos

Las mejores vestidas de Premios Juventud: Bad Gyal, Kenia Os y otras famosas que robaron cámara

Univision Famosos
Nadia Ferreira celebra a Marc Anthony por su cumpleaños con fotos inéditas de su hijo
2 mins

Nadia Ferreira celebra a Marc Anthony por su cumpleaños con fotos inéditas de su hijo

Univision Famosos
Nadia Ferreira revela condición de salud con la que vive: Marc Anthony la ha ayudado a sobrellevarla
2 mins

Nadia Ferreira revela condición de salud con la que vive: Marc Anthony la ha ayudado a sobrellevarla

Univision Famosos
Acusan a Marc Anthony de dar show en presunto estado inconveniente: querrían reembolso
0:58

Acusan a Marc Anthony de dar show en presunto estado inconveniente: querrían reembolso

Univision Famosos
¿Se puso celosa? Nadia Ferreira hace 'advertencia' a fans de Marc Anthony que lanzan ropa interior
0:54

¿Se puso celosa? Nadia Ferreira hace 'advertencia' a fans de Marc Anthony que lanzan ropa interior

Univision Famosos
Nadia Ferreira y Marc Anthony dejan ver lo grande que está su hijo Marquito en su fiesta de 'cumple'
2 mins

Nadia Ferreira y Marc Anthony dejan ver lo grande que está su hijo Marquito en su fiesta de 'cumple'

Univision Famosos
Hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira se contagia de la fiebre del futbol: luce enorme
1 mins

Hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira se contagia de la fiebre del futbol: luce enorme

Univision Famosos
Marc Anthony exige que a su esposa la llamen por su nombre de casada: “Ferreira Muñiz, coj@#?"
1:25

Marc Anthony exige que a su esposa la llamen por su nombre de casada: “Ferreira Muñiz, coj@#?"

Univision Famosos

"Hoy hace un año que llegaste al mundo, para enseñarme tantas cosas… una de ellas es el amor más grande que existe… ser tu mamá, hijo mío", escribió Nadia al inicio del mensaje.

"No hay manera de explicar el amor infinito que siento por ti y la emoción de verte crecer y enseñarte cosas nuevas cada día. Feliz cumpleaños a la bendición más grande de mi vida. ¡Mi Marco adorado!", finalizó que el pequeño lleva el nombre real del salsero.

El mensaje va acompañado de una tierna fotografía en donde la modelo lo tiene en brazos y posan en la fiesta de cumpleaños que le prepararon al bebé en casa.

El hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira celebra su primer cumpleaños.
El hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira celebra su primer cumpleaños.
Imagen Nadia Ferreira/Instagram

Por su parte, Ludy Ferreira, madre de la exreina de belleza, confirmó el nombre de su nieto en la felicitación que le dedicó.

"¡La casa está de fiesta! Hoy hace un año que llegaste a nuestras vidas amor de su abu… ¡Feliz cumpleaños!, que tu primer año sea sólo el comienzo de una vida llena de momentos preciados y sueños hechos realidad y que tus días estén siempre llenos de sol y alegría. Te adoro mi tunti tunti bello. Bendiciones siempre. ¡ Feliz cumpleaños Marco, amor de su Abulu!".

Aunque al inicio Nadia y Marc no mostraban el rostro de su hijo, desde hace unas semanas ya no lo esconden.

Ludy Ferreira, madre de Nadia, dedica mensaje a su nieto Marco.
Ludy Ferreira, madre de Nadia, dedica mensaje a su nieto Marco.
Imagen Ludy Ferreira/Instagram
Relacionados:
Nadia FerreiraMarc AnthonyHijos de famososBebés famososCumpleañosCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD