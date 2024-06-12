Nadia Ferreira celebra el primer cumpleaños de su hijo y despeja las dudas sobre su nombre

Video Marc Anthony “rezó” para que el hijo que tuvo con Nadia Ferreira no se pareciera a él

El hijo de Nadia Ferreira y Marc Anthony cumplió su primer año de vida este 12 de junio. La modelo paraguaya le dedicó una tierna felicitación en Instagram y por fin despejó las dudas sobre el nombre del bebé, pues solo se conocían las iniciales.

En septiembre reveló que las letras de su nombre eran M.A. Jr., lo que comprobaba que se llamaba como su famoso padre, lo cual se había especulado desde meses antes. Sin embargo, no quedaba claro si llevaba el nombre de pila del cantante, Marco Antonio, o el artístico, Marc Anthony. Un año después del nacimiento del pequeño el misterio queda resuelto.

"Hoy hace un año que llegaste al mundo, para enseñarme tantas cosas… una de ellas es el amor más grande que existe… ser tu mamá, hijo mío", escribió Nadia al inicio del mensaje.

"No hay manera de explicar el amor infinito que siento por ti y la emoción de verte crecer y enseñarte cosas nuevas cada día. Feliz cumpleaños a la bendición más grande de mi vida. ¡Mi Marco adorado!", finalizó que el pequeño lleva el nombre real del salsero.

El mensaje va acompañado de una tierna fotografía en donde la modelo lo tiene en brazos y posan en la fiesta de cumpleaños que le prepararon al bebé en casa.

El hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira celebra su primer cumpleaños. Imagen Nadia Ferreira/Instagram

Por su parte, Ludy Ferreira, madre de la exreina de belleza, confirmó el nombre de su nieto en la felicitación que le dedicó.

"¡La casa está de fiesta! Hoy hace un año que llegaste a nuestras vidas amor de su abu… ¡Feliz cumpleaños!, que tu primer año sea sólo el comienzo de una vida llena de momentos preciados y sueños hechos realidad y que tus días estén siempre llenos de sol y alegría. Te adoro mi tunti tunti bello. Bendiciones siempre. ¡ Feliz cumpleaños Marco, amor de su Abulu!".

Aunque al inicio Nadia y Marc no mostraban el rostro de su hijo, desde hace unas semanas ya no lo esconden.