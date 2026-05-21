Andrea de Val Arrestan a estilista de Miss Venezuela Global en Cannes por presuntamente agredirla: lo que se sabe Giovanni Laguna fue detenido por la policía local de Cannes tras presuntamente haber golpeado a Andrea de Val. Ambos se alojan en la ciudad como parte de los eventos alternos al afamado festival de cine francés.



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El estilista Giovanni Laguna fue arrestado en Cannes, Francia, luego de presuntamente agredir a Andrea de Val, Miss Venezuela Global, la tarde del 20 de mayo.

La reina de belleza hizo la denuncia en redes sociales al compartir videos de la discusión previa e imágenes de su rostro ensangrentado, videos que fueron retomados y difundidos por el paparazzo Jordi Martin.

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"Miren, esto lo hizo Giovanni Laguna, felicitaciones, Giovanni, eso es lo que yo quería, que demostraras quién eras", se le escucha decir a la modelo mientras muestra las agresiones a la cámara y el disturbio en la habitación.

Andrea de Val y Giovanni Laguna se encuentran en Cannes para formar parte de los eventos alternativos al afamado festival de cine.

¿Qué pasó entre Miss Venezuela Global y el estilista?

Hasta el momento no se ha revelado la razón que desencadenó la presunta situación violenta, sin embargo, según testigos al interior de la habitación donde se alojaban "se escucharon gritos y golpes poco antes de la llegada de la policía", reportó Infobae.

Los videos que circulan revelan parte de la pelea que tuvieron: "Vamos a mostrar quién eres tú de verdad, sigue hablando mal de mí. Vamos a seguir mostrando quién tú eres, sigamos mostrando quién tú eres de verdad, el abusador", dice Giovanni mientras está sentado en un sillón.

Poco después, insulta y amenaza a Andrea: "Quítate, porque te voy a lanzar un zapatazo, no me interesa. Yo soy Giovanni Laguna, director, un estilista arrechísimo. Tu eres una prostiuta barata, que se prostituye en los barcos de Dubái, que te prostituyes en Mykonos, que cobras mil por pauta, que te co… en Dubái por mil dólares, porque eres una prostituta y barata, curtía, cochina, con VIH".

Andrea de Val y Giovanni Laguna. Imagen Andrea de Val/Instagram, Giovanni Laguna/Instagram

El arresto de Giovanni Laguna

La policía local se llevó detenido al estilista y las imágenes se hicieron virales en redes sociales.

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Hasta el momento se desconoce la situación legal de Giovanni y las consecuencias judiciales que enfrentará.

Por otro lado, Andrea de Val fue atendida por los servicios médicos y se reporta como fuera de peligro.

¿Quién es Giovanni Laguna?

Giovanni Laguna es un estilista, diseñador y creador de imagen venezolano conocido dentro del mundo de la moda y los certámenes de belleza internacionales.

Ha participado en alfombras rojas y semanas de la moda, así como también, ha trabajado con figuras del entretenimiento y concursos internacionales, destacando su cercanía profesional con la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, con quien aseguran mantiene una amistad.

¿Quién es son Andrea de Val?

Por su parte, Andrea del Val es una modelo, actriz y reina de belleza venezolana. Fue coronada como Miss Global Venezuela 2024/2025.