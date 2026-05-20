Reality ¿Quién es Mejor?: Conoce al panel de expertos que calificarán los mejores talentos del nuevo reality Por fin conocimos a los cuatro famosos panelistas que nos acompañarán cada domingo y calificarán los talentos del público

Imagen TelevisaUnivision

En cuestión de semanas seremos testigos del gran estreno de ¿Quién es Mejor? el nuevo reality de TelevisaUnivision donde el público podrá compartir su enorme talento al mundo, sin importar que sea algo chusco, lo más importante es que sea original y de gran impacto.

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Marie Claire Harp, con su estilo y carisma, será la encargada de conducir este emocionante, divertido e impresionante programa, donde deberá mantener mucho contacto con los fans y presentarlo ante los cuatro expretos panelistas.

¿Quiénes son los expertos de '¿Quién es Mejor?'?

Desde finales del pasado se abrió el casting para que el público mandara su video y mostrara ante la cámara su talento único, pero faltaba una parte clave... ¿Quiénes serán los jueces que decidan a los que se mantienen en la competencia?

Este miércoles 20 de mayo finalmente descubrimos a los cuatro expertos que usarán todos sus conocimientos y experiencias para calificar el talento de los concursantes que se presenten cada domingo.

Este panel está conformado por Adamari López, Yordi Rosado, Michelle Rodríguez y Mauricio Barrientos, más conocido como 'El Diablito', encargados de encontrar a los talentos más sorprendentes e increíbles habilidades del reality.

Adamari López

La actriz y conductora es una de las personalidades más queridas del entretenimiento, que aportará a este panel su versatilidad artística y carisma como presentadora. Su misión es intuir el talento de los participantes y conectar de manera más cercana y auténtica con el público.

Yordi Rosado

Es uno de los conductores más reconocidos en la radio y la televisión. Él será el encargado de evaluar a los aspirantes que aseguran poseer talentos únicos, además de que pondrá en juego su agilidad mental y su creatividad para descubrir el talento peculiar de los concursantes.

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Michelle Rodríguez

Su experiencia y talento será de mucha utilidad, pues la versatilidad que ha mostrado en la actuación, el canto y la comedia, aunada a su carisma y capacidad para romper estereotipos, la han convertido en un referente de empoderamiento. Su aporte será el de transitar con naturalidad entre el humor ácido y su espontaneidad.

El Diablito

Ha destacado por ser un artista multifacético, siendo una personalidad irreverente y versátil. En ¿Quién es Mejor? sacará a relucir su instinto para la improvisación y su capacidad para combinar la conducción con su característico y jocoso sentido del humor.



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El gran estreno de ¿Quién es Mejor? será el próximo domingo 7 de junio a las 9 p.m., por Las Estrellas, mientras que en Univision llegará hasta el domingo 16 de agosto.