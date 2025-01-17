Famosas Embarazadas

Famosa ‘influencer’ anuncia embarazo arcoíris: antes había perdido “5 angelitos”

Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, México, Samuel García, dio a conocer que se encuentra en espera de su segundo bebé. La famosa ‘influencer’ había sufrido la pérdida de “5 angelitos” meses atrás.

Elizabeth González
Por:Elizabeth González
Video ¿Quién es Mariana Rodríguez, la primera dama mexicana que comparan con Lady Di?

La ‘influencer’ mexicana Mariana Rodríguez anunció su segundo embarazo tras sufrir cinco dolorosas pérdidas meses atrás.

La mañana del 17 de enero, la esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reveló a través de una publicación de Instagram que se convertiría en mamá nuevamente.

“Los más felices porque viene otra bendición en camino”, escribió al lado del emoji de un arcoíris que haría referencia a los “5 angelitos” que perdió meses atrás.

Así anunció Mariana Rodríguez su embarazo arcoíris.
Imagen Mariana Rodríguez / Instagram

“Te esperamos con mucha ilusión bebé”, puntualizó.

La publicación de Mariana Rodríguez estuvo acompañada de varias fotografías en las que aparece Mariel, su hija mayor, emocionada por la próxima llegada de su hermano menor.

En esta misma publicación, la también empresaria mexicana, de 28 años, reveló imágenes de la ecografía de su bebé arcoíris, mismas que Mariel sostiene entre sus manos.

Las dolorosas pérdidas de Mariana Rodríguez

El 31 de julio de 2024, Mariana Rodríguez dio a conocer que había perdido a su quinto bebé por complicaciones en su etapa de gestación.

“Duele como si fuera la primera vez. Tengo 5 angelitos en el cielo”, expresó sin dar más detalles. Sin embargo, el 1 de agosto dejó entrever que había tenido un aborto espontáneo.

Me hicieron una aspiración el lunes y bueno, pues aquí andamos (…) Mariel estaba resintiendo todo, fue por ella que me di cuenta y pues bueno, a todas las que me han escrito y que han pasado por esto, las abrazo con todo mi corazón”, puntualizó.

De acuerdo con el sitio Planned Parenthood, el legrado uterino por aspiración es el método más común para vaciar el útero después de un aborto espontáneo.

A pesar de los abortos espontáneos que ha sufrido desde mayo de 2020, Mariana Rodríguez y Samuel García se convirtieron en padres el 10 de marzo de 2023 con el nacimiento de su hija Mariel.

