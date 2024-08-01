Famosas Embarazadas

Famosa ‘influencer’ mexicana revela que perdió otro bebé: “Tengo 5 angelitos en el cielo”

Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, México, Samuel García, compartió en redes la noticia de la pérdida de su quinto bebé. “Duele como si fuera la primera vez”, expresó.

Elizabeth González.
Mariana Rodríguez Cantú atraviesa por momentos difíciles. La famosa ‘influencer’ mexicana compartió en sus redes sociales la noticia de la pérdida de su quinto bebé.

La esposa del gobernador de Nuevo León, México, Samuel García, reveló a través de un video publicado en Instagram el momento en que se enteró de su embarazo, y también del instante en que fue hospitalizada por complicaciones en su etapa de gestación.

“Duele como si fuera la primera vez”, expresó la también empresaria mexicana de 28 años en su posteo del 31 de julio.

Mariana perdió a su quinto bebé

Sin entrar en detalles sobre la complicación que presentó en su embarazo, Mariana Rodríguez reveló que esta pérdida se trata de la quinta.

“Tengo 5 angelitos en el cielo”, especificó.

Mariana Rodríguez detalla en el video que su prueba de embarazo dio positivo el 4 de julio, especificando que tendría entre 2 y 3 semanas de gestación. Posteriormente, documenta algunas visitas médicas, así como su visita al santuario de la Virgen Desatanudos.

Finalmente, después de mostrar varias ecografías de su bebé, la ‘influencer’ mexicana aparece en la cama de un hospital intentando contener las lágrimas por su nueva pérdida.

“Muchas gracias a todos y a todas por los mensajes que me han mandado (…) Han sido días difíciles emocionalmente, de repente estoy muy bien, de repente lloro. Físicamente también cuesta porque hay hormonas.

¿Qué le pasó a Mariana Rodríguez?

Aunque Mariana Rodríguez no entró en detalles sobre su pérdida, este 1 de agosto dejó entrever en sus historias que habría tenido un aborto espontáneo, y que fue esta semana cuando fue hospitalizada de emergencia.

“Me hicieron una aspiración el lunes y bueno, pues aquí andamos (…) Mariel estaba resintiendo todo, fue por ella que me di cuenta y pues bueno, a todas las que me han escrito y que han pasado por esto, las abrazo con todo mi corazón”, puntualizó.

De acuerdo con el sitio Planned Parenthood, el legrado uterino por aspiración es el método más común para vaciar el útero después de un aborto espontáneo.

A pesar de los abortos espontáneos que ha sufrido desde mayo de 2020, Mariana Rodríguez y Samuel García se convirtieron en padres el 10 de marzo de 2023 con el nacimiento de su hija Mariel.

El síndrome que padece Mariana Rodríguez y que le impide embarazarse

En febrero de 2023, Mariana Rodríguez contó en el podcast ‘La Magia del Caos’, de Aislinn Derbez, que padecía de una mutación en el gen 4g, lo que le ocasiona problemas como el síndrome antifosfolípido, que es una enfermedad inflamatoria autoinmune que puede causar distintas condiciones clínicas, principalmente, tromboembolismo venoso y arterial o ambos, además de morbilidad en el embarazo con abortos recurrentes.


