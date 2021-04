"Yo junto al féretro y tú volando": Talina Fernández narra desgarradores detalles del funeral de Mariana Levy

La fallecida estrella de las telenovelas cumplió 39 años el 22 de abril de 2005, siete días antes de perder la vida. La comunicadora, de 76, se mostró conmovida al recordar la última felicitación que le dio a su hija. "Tuve la fortuna de abrazarte en la escalera de tu casa y decirte todo lo que eras para mí, para nosotros […] Te llevé unos aretes chiquitos de rubíes que eran de mi mamá, tú eras delicada no eras ostentosa y los aretes te encantaron, y yo sin pausa en el amor te abracé y pude decirte todo lo que eras para mí, no me quedé con ganas de decir nada", leyó al inicio de su carta.