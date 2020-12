Hija menor de Mariana Levy aclara la relación con su abuela Talina Fernández

"Ni siquiera fue que mi abuela me haya corrido de la casa, para nada. No sé, mi abuela es una abuelita, ya tiene 79 años, está completamente en su rollo, totalmente, no tenía por qué hacerse responsable de mí, para nada, ya tendría que estar disfrutando su vejez completamente. Sí le agradezco porque fueron seis o siete meses que se hizo completamente responsable de mí, me puso casa, me puso comida, agua calientita, me apachó, me compró ropa", detalló.