Mariah Carey, esta es la cantidad que recibe al año por 'All I Want For Christmas Is You’

Cabe destacar que 'All I Want For Christmas Is You’ estuvo a punto de no existir, fue en ese momento que Tommy Mottola le propuso grabar un disco navideño. En un principio la cantante se negó porque quería mantener sus raíces en hip-hop, tal y como relata Tommy en sus memorias, ‘Hitmaker’. Finalmente, Mariah accedió, con la condición de incluir canciones escritas por ella misma.