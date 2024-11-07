Video Ex-esposo de Mariah Carey confiesa por qué la dejó: su fama lo intimidaba

¿Cómo se llama la canción de Navidad de Mariah Carey y qué dice?

Desde 2019, cada 1ro de noviembre Mariah Carey comparte un simpático video anunciando que empieza la época navideña y, con ello, su regreso como la reina de la Navidad. ‘It’s time!’ (o en español ‘¡Es momento!’) grita Carey mientras se ‘descongela’.

Mariah Carey: "It's Time" Imagen YouTube Mariah Carey



Aunque su canción ‘All I Want for Christmas is You’ fue lanzada en 1994, es el mayor éxito actual de música navideña. De hecho, tiene el récord de intervalo más largo entre lanzamiento del single y su colocación como número uno de las listas de popularidad. Hoy en día, luego de 30 años, Mariah Carey puede presumir que su canción tiene más de 16 millones de copias vendidas en todo el mundo.

PUBLICIDAD

'All I Want for Christmas is You' ('Todo lo que quiero para Navidad eres tú) es un himno navideño al amor, pues habla sobre el deseo de pasar la Navidad con una persona especial.

Sin embargo, la historia detrás de la canción no es una historia feliz, pues Mariah tuvo una difícil infancia en la que se sentía muy sola, pero le gustaba pensar en la Navidad como una época que podría ser alegre en el futuro.

“La cosa es que siempre quise que la Navidad fuera perfecta y siempre he esperado estas fiestas con ansias. Entonces, tenía una familia increíblemente disfuncional que lo arruinaba cada año“.

¿Cuánto gana Mariah Carey cada Navidad con su canción 'All I Want for Christmas is You’?

Desde su lanzamiento en 1994, 'All I Want For Christmas Is You' de Mariah Carey se ha convertido en una mina de oro. Según 'Forbes', la cantante ha acumulado alrededor de 60 millones de dólares en regalías hasta el momento.

Anualmente, se estima que recibe entre 2.5 y 3 millones de dólares, según cálculos de 'The Economist' y 'The New York Post', respectivamente. El éxito de la canción se refleja también en las plataformas de video como YouTube, pues los clips oficiales en su canal superan los mil millones de reproducciones acumuladas.

¿Qué otras canciones famosas tiene Mariah Carey?

Algunas de las canciones más famosas de Mariah Carey son:





Vision of Love: Esta fue su canción debut en 1990 y marcó el inicio de una carrera llena de éxitos. "Vision of Love" demostró su increíble rango vocal y su habilidad para interpretar baladas poderosas. La canción se convirtió en un estándar del pop y sigue siendo considerada una de las mejores de su discografía.

Without You: Su versión de la canción original de Harry Nilsson la catapultó a la fama mundial y la consolidó como una de las voces más importantes de su generación. La balada narra la historia de una ruptura, y a Mariah le conmovía desde que era niña.

PUBLICIDAD