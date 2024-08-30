Mariah Carey nunca perdonó a su hermana Alison por lo que le hizo en su infancia

Video La hermana de Mariah Carey la usaba para ganar dinero cuando era niña: ¿logró perdonarla?

Mariah Carey compartió una trágica noticia el pasado lunes 26 de agosto.

"Me parte el corazón haber perdido a mi madre el pasado fin de semana (...). Lamentablemente, en un trágico giro de acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”.



La cantante también confesó que está pasando por un difícil momento y que su corazón está roto. La relación entre Mariah, su madre y su hermana estuvo lejos de ser perfecta. De hecho, este lazo siempre estuvo marcado por la tragedia.

PUBLICIDAD

La infancia de Mariah Carey fue marcada por el racismo

La madre de Mariah, Patricia, era irlandesa-estadounidense y su padre afromericano-venezolano, por lo que debido a su origen, el racismo fue parte de la vida de sus padres desde antes de que ella llegara al mundo. La familia de Patricia consideraba que el matrimonio de su hija con un hombre afroamericano era una traición. Además, en el vecindario en el que el joven matrimonio vivió, sufrieron múltiples agresiones. En una entrevista Mariah relató:

“Pasaron por momentos muy difíciles antes de que yo naciera. Envenenaron a sus perros, incendiaron y volaron sus coches. Eso instaló una tensión en su relación que nunca terminó. Siempre hubo esta tensión. Simplemente peleaban todo el tiempo”.



Mariah creció como una niña birracial y la soledad que esto significó la marcó profundamente: se sentía ‘fuera de lugar’ en barrios blancos, mientras que en otros lugares ella misma era identificada como blanca.

Sin embargo, cada vez que pasaba frente a un barrio de clase alta, pensaba que ella algún día sería famosa y podría comprar para ella y para su familia todo lo que quisieran.

La madre de Mariah era también cantante

Patricia Hickey Carey, madre de Mariah, era una cantante de ópera y profesora de canto. Fue de ella de quien Carey heredó la voz. Aunque la intérprete de ‘All I want for Christmas is you’ compartió que estuvo con su madre en sus últimas semanas de vida, la relación entre ellas era generalmente conflictiva.

Los conflictos llegaron con la fama y el éxito de Mariah, ya que Patricia no pudo evitar la competencia con su propia hija. Sobre los celos, Mariah escribió en su libro que:

"vienen con el éxito, pero cuando la persona es tu madre y los celos se revelan a una edad tan tierna, es particularmente doloroso".

Mariah Carey sufrió violencia por parte de su hermana mayor

Mariah se convirtió en una estrella mundial en los años noventa, pero la vida de su hermana Alison estuvo muy lejos de ser de ensueño. La relación entre ellas se fracturó desde mucho antes, ya que con el divorcio de los padres, Mariah vivió con su mamá y Alison con su papá.

PUBLICIDAD

Sin embargo, un terrible episodio de infancia hizo que Mariah se alejara de su hermana para siempre. La cantante reveló en sus memorias:

“Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con valium, me ofreció una uña llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta”.



Por ello, Mariah no acudió a Alison cuando ésta le pidió ayuda financiera. La hermana mayor de la cantante vivió unos complicados últimos años de vida, pues su adicción a las drogas la hizo perderlo todo. De hecho, cuando su madre luchó por la custodia del hijo de Alison, Mariah se posicionó del lado de la madre.